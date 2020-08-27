https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576366723.html

Россия ответила на расширение американских санкций

Решение Министерства торговли США ввести санкции против российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, подчеркнул посол России в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:11

2020-08-27T10:11

2020-08-27T14:31

новые санкции сша против россии

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

анатолий антонов

константин косачев

вашингтон (город)

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Решение Министерства торговли США ввести санкции против российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, подчеркнул посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.По словам Антонова, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице ОЗХО подтвердило еще в 2017 году, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия.Антонов напомнил, что сейчас Соединенные Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ. При этом они "под различными предлогами затягивают с их уничтожением".Санкции СШАНакануне стало известно, что США ввели санкции в отношении двух российских НИИ Минобороны.Согласно заявлению американского Минторга, меры вводятся против 33-го ЦНИИ, 48-го ЦНИИ в Кирове, Сергиевом Посаде и Екатеринбурге. Кроме того, объектом санкций стал подведомственный Минпромторгу государственный НИИ органической химии и технологии.В Вашингтоне эти научно-исследовательские институты обвинили в работе над химическим и биологическим оружием.Согласно открытой информации, опубликованной на сайте Минобороны, 33-й ЦНИИИ — ведущая научно-исследовательская организация в сфере радиационной, химической и биологической защиты.Ранее сообщалось, что в июне в 48-м ЦНИИ проводили проверку российской вакцины от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Руководитель центра Гамалеи, где разработали препарат, благодарил руководство и сотрудников института за хорошую работу.Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) был головным разработчиком всех технологий уничтожения отравляющих веществ, которые в свое время использовались на российских объектах по уничтожению химического оружия.Внесение этих учреждений в списки Министерства торговли США означает, что американские власти накладывают ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, представляющим риски для национальной безопасности и внешнеполитических интересов Вашингтона.Война против вакциныСенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a> считает, что на этот шаг США пошли из-за успехов России в разработке вакцины.Он выразил убежденность, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> просчитался.Морозов добавил, что такие шаги говорят о нарастании политической паранойи в Соединенных Штатах.Член Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> также согласился, что ограничительные меры <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> указывают на неспособность Вашингтона конкурировать на равных.Первая вакцина от коронавирусаМинздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Она производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.Руководитель <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз препарата.При этом он заявлял, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.

https://ria.ru/20200827/sanktsii-1576361349.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576351062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576346156.html

Вася Васильев "размытые формулировки" - это как раз наши "ответы" на санкции США ... 74

Дядька Митька Пора отказаться от доллара - вот это будет самая лучшая контр санкция ! 20

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вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые санкции сша против россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, анатолий антонов, константин косачев, вашингтон (город), сша, безопасность, в мире