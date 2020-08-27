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Господдержка развития садоводства на Кубани увеличилась почти в три раза
Господдержка развития садоводства в Краснодарском крае за 5 лет увеличилась почти в 3 раза, до 800 миллионов рублей в 2020 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:54
2020-08-27T16:54
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости.</strong> Господдержка развития садоводства в <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарском крае</a> за 5 лет увеличилась почти в 3 раза, до 800 миллионов рублей в 2020 году, сообщает администрация региона.Как уточнили в минсельхозе края, средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения. "Всего за последние 5 лет заложено 8,5 тысячи гектаров садов, в том числе 6,7 тысячи гектаров садов интенсивного типа", – отметили в ведомстве.Уточняется, что в текущем году в Краснодарском крае заложили 614 гектаров молодых садов, по этому показателю регион остается в лидерах страны. "Это более 40% от плана на текущий год", – уточнили в минсельхозе края. Отмечается, что закладка новых садов проводится в два этапа – в весенний и осенний периоды.В ведомстве добавили, что по поручению губернатора разработана программа "Малый сад". Регион компенсирует до 90% затрат на закладку садов площадью от 3 гектаров. Гранты уже предоставлены 46 КФХ на общую сумму более 137 миллионов рублей, что позволило заложить почти 150 гектаров.Кроме того, значительно увеличилось производство плодово-ягодной продукции – с 248 тысяч тонн в 2015 году до 380 тысяч тонн в прошлом году. Урожайность возросла на 41% и достигла 180 центнеров с гектара. Отмечается, что это лучшие результаты работы плодоводов Кубани за последние 35 лет.
https://ria.ru/20200825/kuban-1576299045.html
краснодарский край
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Господдержка развития садоводства на Кубани увеличилась почти в три раза

16:54 27.08.2020
79
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Господдержка развития садоводства в Краснодарском крае за 5 лет увеличилась почти в 3 раза, до 800 миллионов рублей в 2020 году, сообщает администрация региона.

"Отрасль получает весомую господдержку. В 2015 году из федерального и краевого бюджетов на развитие садоводства было направлено 275,3 миллиона рублей. По инициативе (губернатора) Вениамина Кондратьева финансирование постоянно увеличивалось. В 2020 году объем поддержки составляет уже 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в минсельхозе края, средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения. "Всего за последние 5 лет заложено 8,5 тысячи гектаров садов, в том числе 6,7 тысячи гектаров садов интенсивного типа", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в текущем году в Краснодарском крае заложили 614 гектаров молодых садов, по этому показателю регион остается в лидерах страны. "Это более 40% от плана на текущий год", – уточнили в минсельхозе края. Отмечается, что закладка новых садов проводится в два этапа – в весенний и осенний периоды.
В ведомстве добавили, что по поручению губернатора разработана программа "Малый сад". Регион компенсирует до 90% затрат на закладку садов площадью от 3 гектаров. Гранты уже предоставлены 46 КФХ на общую сумму более 137 миллионов рублей, что позволило заложить почти 150 гектаров.
Кроме того, значительно увеличилось производство плодово-ягодной продукции – с 248 тысяч тонн в 2015 году до 380 тысяч тонн в прошлом году. Урожайность возросла на 41% и достигла 180 центнеров с гектара. Отмечается, что это лучшие результаты работы плодоводов Кубани за последние 35 лет.
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