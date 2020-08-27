https://ria.ru/20200827/rekultivatsiya-1576374480.html

Александр Цыбульский настаивает на ускорении рекультивации на Шиесе

Экологическая рекультивация на месте предполагавшегося строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области должна завершиться к концу... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:46

2020-08-27T12:46

2020-08-27T12:46

архангельская область

александр цыбульский

общество

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<strong>МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 27 авг – РИА Новости. </strong>Экологическая рекультивация на месте предполагавшегося строительства мусорного полигона на станции Шиес в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> должна завершиться к концу следующего года, написал в своем <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a>, который совершает рабочую поездку в Ленский район.Цыбульский рассказал, что в среду прошла его первая встреча с жителями поселка Урдома, которые активно выступали против проекта строительства мусорного полигона на станции Шиес."Совершенно ожидаемо, что главный вопрос, который волнует людей – это закрытие полигона Шиес. Вопрос острый, болезненный и, конечно, граждане постоянно возвращаются к тому этапу, когда всё начиналось, когда действующая власть наших людей не слышала. Доверие к власти подорвано, и я прекрасно понимаю, почему здесь не верят словам", - написал Цыбульский.Врио губернатора заявил, что ему хотелось бы, чтобы рекультивация шла активнее, поскольку этого не происходит, власти региона выставляют письменные претензии с указанием на недостаточную активность работ. "Но у тех, кто начинал строительство полигона, есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли. Если этого не произойдет, будем обращаться в суды с иском о понуждении к выполнению работ", - подчеркнул врио губернатора.По информации регионального правительства, непосредственно на Шиесе Цыбульский встретился с экологическими активистами и сотрудниками ООО "Экотехнопарк", был поднят вопрос низких темпов рекультивации. "Начальник участка ООО "Экотехнопарк" Алексей Дорожкин утверждает, что продолжение рекультивации невозможно, пока представителям организации не будет обеспечен доступ к территории, чтобы завезти топливо и технику для демонтажа построек. Позиция активистов категорична: как завезли всё железной дорогой, так ею пусть и вывозят", - пояснили в правительстве.В ходе поездки на Шиес Цыбульский поручил руководству регионального министерства строительства и архитектуры проработать вопрос изменения схемы территориального планирования с переводом территории лесфонда в земли населенных пунктов. Активисты считают, что назначением использования этой земли может стать индивидуальное жилищное строительство. По итогам осмотра территории бывшего строительства Александр Цыбульский попросил сотрудников "Экотехнопарка" демонтировать палатку, где размещался информационный центр компании, отметили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20200609/1572696215.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, общество