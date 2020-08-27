https://ria.ru/20200827/regeneratsiya-1576350280.html

Без протезов. Ученые поняли, как отрастить ампутированные конечности

Судя по всему, человек способен регенерировать подобно рыбам и амфибиям. Ученые описали несколько случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:00

2020-08-27T08:09

риа наука

гены

артрит

биология

регенерация

здоровье

открытия - риа наука

нью-йорк (город)

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Судя по всему, человек способен регенерировать подобно рыбам и амфибиям. Ученые описали несколько случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики ампутированных пальцев, а в суставах ног взрослого обновлялись ткани. Исследователи предполагают — все дело в нескольких генах. Если понять, как их активировать, то в будущем тот, кто лишится конечностей, сможет обзавестись новыми.На кончиках пальцевВ начале 1970-х годов ученые <a href="https://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(74)80220-4/pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказали</a> историю маленького мальчика — из-за травмы он лишился кончика указательного пальца. Через несколько месяцев недостающая часть отросла. Как <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1754.1972.tb01793.x" target="_blank" rel="nofollow noopener">оказалось</a>, этот случай не единственный. Такую регенерацию фиксировали и раньше, но лишь в раннем детстве. У взрослых ничего подобного не происходило.Странный феномен объяснили только в 2013 году. Ученые из университета <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://www.nature.com/articles/nature12214" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> в основании человеческого ногтя небольшую группу стволовых клеток. Благодаря им постоянно растут ногти, а в младенческом возрасте возможно восстановление потерянных кончиков пальцев. Однако регенерация происходит, только если остался хотя бы маленький кусочек ногтя. Дело в том, что после ампутации в эпителии, лежащем под сохранившейся частью ногтевой пластины, активизируются белки Wnt. В случае травмы они привлекают в поврежденную область нервные клетки, которые в свою очередь запускают рост клеток зародышевой соединительной ткани — тех самых, что исследователи обнаружили в основании ногтя. Такие клетки называются мезенхимальными стволовыми. Как правило, они превращаются в кости, сухожилия и мускулы. В экспериментах американских биологов именно благодаря этому механизму у мышей за пять недель отрастали новые кончики отрезанных пальцев. Если животным ампутировали слишком большую часть и от ногтя почти ничего не оставалось, процесс регенерации не начинался. Правда, позже ученые с этим справились: стабилизировали в основании ногтя содержание белка бета-катенина — он выполняет роль передатчика сигналов между белками Wnt. В результате даже лишившиеся ногтя мыши вновь обрели утраченные пальцы. Похожий механизм отвечает за регенерацию и у земноводных, отмечают авторы работы. Его наличие у млекопитающих, в том числе у человека, вселяет надежду, что в будущем откроют способ восстанавливать ампутированные конечности. Откуда уши растутДва года спустя международная группа ученых <a href="https://stm.sciencemag.org/content/7/290/290ra92" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявила</a>: такой способ найден, правда, пока только у мышей. Стимулируя один из генов роста — он обычно активен лишь во время эмбрионального развития, — биологи восстанавливали поврежденные ткани взрослых животных. Причем речь шла не только о кончиках пальцев, но и об ушных раковинах. В ходе эксперимента исследователи наблюдали за процессами в клетках так называемых MRL-мышей. Эта популяция грызунов появилась в результате скрещивания нескольких крупных подвидов. Ее представители способны регенерировать хрящи и другие ткани тела — как оказалось, благодаря тому, что сразу после ранения или травмы в их клетках активизируются ген роста и связанный с ним белок HIF-1a. У обычных грызунов этот участок ДНК экспрессирует только во время развития зародыша и практически не проявляет себя в работе взрослого организма. Когда биологи отключали этот ген у MRL-мышей, регенерация прекращалась. А вот обычные грызуны, которым повышали концентрацию HIF-1a в тканях, наоборот, приобретали способность отращивать утраченные части тела. Так, их ушные раковины, после того как ученые отрезали от них большие куски, возвращались в прежнее состояние и даже зарастали шерстью. То есть, добавив необходимое количество HIF-1a, можно вернуть любые взрослые клетки в состояние, при котором они будут делиться и распространяться по тканям, превращаясь в нужные типы, отмечают авторы работы. Если же найти эффективный способ доставки белка в организм человека, то и он, скорее всего, сможет восстанавливать части тела. Человек регенерирующийВпрочем, в организме людей и так возможна регенерация. Это в прошлом году <a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax3203" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> американские и шведские исследователи, изучая образцы хрящей здоровых добровольцев и пациентов с остеоартритом. При этой болезни у людей повреждаются суставные хрящи и окружающие их ткани. Измеряя возраст отдельных молекул — коллагена, аггрекана, фибронектина — во внеклеточном веществе хрящей, биологи заметили: чем дальше сустав от позвоночника, тем больше в нем молодых, новообразованных белков. Так, в голеностопе они были моложе, чем в бедренных суставах. Кроме того, именно в колене и голеностопе ученые обнаружили экспрессию характерных микроРНК, которые раньше находили у других животных с высокими способностями к регенерации — аксолотля и рыбки данио-рерио. Причем в образцах больных остеоартритом их концентрация оказалась в два раза выше, чем в здоровом хряще, а в голеностопе — в два-пять раз больше, чем в плече. По мнению авторов работы, все это — проявления способности к регенерации, которая частично сохраняется в некоторых суставах. В условиях стресса и разрушения ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях амфибий, когда те пытаются отрастить их заново. Чем дальше сустав от позвоночника, тем активнее регенерация. Этим можно объяснить, почему остеоартрит чаще поражает бедренный сустав и редко встречается в голеностопе. Исследователи считают: вполне вероятно, что поврежденные суставные хрящи можно будет восстанавливать, стимулируя едва заметные процессы регенерации, например, с помощью инъекций определенных микроРНК.

https://ria.ru/20120926/759964184.html

https://ria.ru/20200414/1570044028.html

https://ria.ru/20150604/1068118038.html

Варфоломей Феоклистович А зубы можно и из металлокерамики сделать, заодно с кариесом проблем не будет) 21

Василий Ребус А зубы? 10

6

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гены, артрит, биология, регенерация, здоровье, открытия - риа наука, нью-йорк (город), сша