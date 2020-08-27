Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200827/regeneratsiya-1576350280.html
Без протезов. Ученые поняли, как отрастить ампутированные конечности
Судя по всему, человек способен регенерировать подобно рыбам и амфибиям. Ученые описали несколько случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:00
2020-08-27T08:09
риа наука
гены
артрит
биология
регенерация
здоровье
открытия - риа наука
нью-йорк (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576338266_0:148:2500:1554_1400x0_80_0_0_bff7b88c4e51345183ed0962a8039faf.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Судя по всему, человек способен регенерировать подобно рыбам и амфибиям. Ученые описали несколько случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики ампутированных пальцев, а в суставах ног взрослого обновлялись ткани. Исследователи предполагают — все дело в нескольких генах. Если понять, как их активировать, то в будущем тот, кто лишится конечностей, сможет обзавестись новыми.На кончиках пальцевВ начале 1970-х годов ученые <a href="https://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(74)80220-4/pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказали</a> историю маленького мальчика — из-за травмы он лишился кончика указательного пальца. Через несколько месяцев недостающая часть отросла. Как <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1440-1754.1972.tb01793.x" target="_blank" rel="nofollow noopener">оказалось</a>, этот случай не единственный. Такую регенерацию фиксировали и раньше, но лишь в раннем детстве. У взрослых ничего подобного не происходило.Странный феномен объяснили только в 2013 году. Ученые из университета <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://www.nature.com/articles/nature12214" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> в основании человеческого ногтя небольшую группу стволовых клеток. Благодаря им постоянно растут ногти, а в младенческом возрасте возможно восстановление потерянных кончиков пальцев. Однако регенерация происходит, только если остался хотя бы маленький кусочек ногтя. Дело в том, что после ампутации в эпителии, лежащем под сохранившейся частью ногтевой пластины, активизируются белки Wnt. В случае травмы они привлекают в поврежденную область нервные клетки, которые в свою очередь запускают рост клеток зародышевой соединительной ткани — тех самых, что исследователи обнаружили в основании ногтя. Такие клетки называются мезенхимальными стволовыми. Как правило, они превращаются в кости, сухожилия и мускулы. В экспериментах американских биологов именно благодаря этому механизму у мышей за пять недель отрастали новые кончики отрезанных пальцев. Если животным ампутировали слишком большую часть и от ногтя почти ничего не оставалось, процесс регенерации не начинался. Правда, позже ученые с этим справились: стабилизировали в основании ногтя содержание белка бета-катенина — он выполняет роль передатчика сигналов между белками Wnt. В результате даже лишившиеся ногтя мыши вновь обрели утраченные пальцы. Похожий механизм отвечает за регенерацию и у земноводных, отмечают авторы работы. Его наличие у млекопитающих, в том числе у человека, вселяет надежду, что в будущем откроют способ восстанавливать ампутированные конечности. Откуда уши растутДва года спустя международная группа ученых <a href="https://stm.sciencemag.org/content/7/290/290ra92" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявила</a>: такой способ найден, правда, пока только у мышей. Стимулируя один из генов роста — он обычно активен лишь во время эмбрионального развития, — биологи восстанавливали поврежденные ткани взрослых животных. Причем речь шла не только о кончиках пальцев, но и об ушных раковинах. В ходе эксперимента исследователи наблюдали за процессами в клетках так называемых MRL-мышей. Эта популяция грызунов появилась в результате скрещивания нескольких крупных подвидов. Ее представители способны регенерировать хрящи и другие ткани тела — как оказалось, благодаря тому, что сразу после ранения или травмы в их клетках активизируются ген роста и связанный с ним белок HIF-1a. У обычных грызунов этот участок ДНК экспрессирует только во время развития зародыша и практически не проявляет себя в работе взрослого организма. Когда биологи отключали этот ген у MRL-мышей, регенерация прекращалась. А вот обычные грызуны, которым повышали концентрацию HIF-1a в тканях, наоборот, приобретали способность отращивать утраченные части тела. Так, их ушные раковины, после того как ученые отрезали от них большие куски, возвращались в прежнее состояние и даже зарастали шерстью. То есть, добавив необходимое количество HIF-1a, можно вернуть любые взрослые клетки в состояние, при котором они будут делиться и распространяться по тканям, превращаясь в нужные типы, отмечают авторы работы. Если же найти эффективный способ доставки белка в организм человека, то и он, скорее всего, сможет восстанавливать части тела. Человек регенерирующийВпрочем, в организме людей и так возможна регенерация. Это в прошлом году <a href="https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax3203" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a> американские и шведские исследователи, изучая образцы хрящей здоровых добровольцев и пациентов с остеоартритом. При этой болезни у людей повреждаются суставные хрящи и окружающие их ткани. Измеряя возраст отдельных молекул — коллагена, аггрекана, фибронектина — во внеклеточном веществе хрящей, биологи заметили: чем дальше сустав от позвоночника, тем больше в нем молодых, новообразованных белков. Так, в голеностопе они были моложе, чем в бедренных суставах. Кроме того, именно в колене и голеностопе ученые обнаружили экспрессию характерных микроРНК, которые раньше находили у других животных с высокими способностями к регенерации — аксолотля и рыбки данио-рерио. Причем в образцах больных остеоартритом их концентрация оказалась в два раза выше, чем в здоровом хряще, а в голеностопе — в два-пять раз больше, чем в плече. По мнению авторов работы, все это — проявления способности к регенерации, которая частично сохраняется в некоторых суставах. В условиях стресса и разрушения ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях амфибий, когда те пытаются отрастить их заново. Чем дальше сустав от позвоночника, тем активнее регенерация. Этим можно объяснить, почему остеоартрит чаще поражает бедренный сустав и редко встречается в голеностопе. Исследователи считают: вполне вероятно, что поврежденные суставные хрящи можно будет восстанавливать, стимулируя едва заметные процессы регенерации, например, с помощью инъекций определенных микроРНК.
https://ria.ru/20120926/759964184.html
https://ria.ru/20200414/1570044028.html
https://ria.ru/20150604/1068118038.html
А зубы можно и из металлокерамики сделать, заодно с кариесом проблем не будет)
21
А зубы?
10
6
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576338266_87:0:2312:1669_1400x0_80_0_0_f870a37139f7f4d56b470cac23a82ceb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гены, артрит, биология, регенерация, здоровье, открытия - риа наука, нью-йорк (город), сша

Без протезов. Ученые поняли, как отрастить ампутированные конечности

08:00 27.08.2020 (обновлено: 08:09 27.08.2020)
27433
© Depositphotos / Andrey PopovСломанная нога
Сломанная нога
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по всему, человек способен регенерировать подобно рыбам и амфибиям. Ученые описали несколько случаев, когда у маленьких детей отрастали кончики ампутированных пальцев, а в суставах ног взрослого обновлялись ткани. Исследователи предполагают — все дело в нескольких генах. Если понять, как их активировать, то в будущем тот, кто лишится конечностей, сможет обзавестись новыми.

На кончиках пальцев

В начале 1970-х годов ученые рассказали историю маленького мальчика — из-за травмы он лишился кончика указательного пальца. Через несколько месяцев недостающая часть отросла. Как оказалось, этот случай не единственный. Такую регенерацию фиксировали и раньше, но лишь в раннем детстве. У взрослых ничего подобного не происходило.
Странный феномен объяснили только в 2013 году. Ученые из университета Нью-Йорка (США) обнаружили в основании человеческого ногтя небольшую группу стволовых клеток. Благодаря им постоянно растут ногти, а в младенческом возрасте возможно восстановление потерянных кончиков пальцев. Однако регенерация происходит, только если остался хотя бы маленький кусочек ногтя.
Дело в том, что после ампутации в эпителии, лежащем под сохранившейся частью ногтевой пластины, активизируются белки Wnt. В случае травмы они привлекают в поврежденную область нервные клетки, которые в свою очередь запускают рост клеток зародышевой соединительной ткани — тех самых, что исследователи обнаружили в основании ногтя. Такие клетки называются мезенхимальными стволовыми. Как правило, они превращаются в кости, сухожилия и мускулы.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/SakurraВ основании ногтя находится небольшая группа стволовых клеток, благодаря которым у людей постоянно растут ногти. Они же позволяют в раннем детстве восстановить ампутированные кончики пальцев
Структура ногтя
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Sakurra
В основании ногтя находится небольшая группа стволовых клеток, благодаря которым у людей постоянно растут ногти. Они же позволяют в раннем детстве восстановить ампутированные кончики пальцев
В экспериментах американских биологов именно благодаря этому механизму у мышей за пять недель отрастали новые кончики отрезанных пальцев. Если животным ампутировали слишком большую часть и от ногтя почти ничего не оставалось, процесс регенерации не начинался. Правда, позже ученые с этим справились: стабилизировали в основании ногтя содержание белка бета-катенина — он выполняет роль передатчика сигналов между белками Wnt. В результате даже лишившиеся ногтя мыши вновь обрели утраченные пальцы.
Похожий механизм отвечает за регенерацию и у земноводных, отмечают авторы работы. Его наличие у млекопитающих, в том числе у человека, вселяет надежду, что в будущем откроют способ восстанавливать ампутированные конечности.
Иглистая мышь
26 сентября 2012, 21:06РИА Наука
Кожа иглистых мышей поможет ученым раскрыть секрет регенерацииУдивительно хрупкая кожа и феноменальные способности по ее регенерации у африканских иглистых мышей помогут биологам найти способы восстановления потерянной кожи и других частей тела человека без хирургического вмешательства, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Откуда уши растут

Два года спустя международная группа ученых заявила: такой способ найден, правда, пока только у мышей. Стимулируя один из генов роста — он обычно активен лишь во время эмбрионального развития, — биологи восстанавливали поврежденные ткани взрослых животных. Причем речь шла не только о кончиках пальцев, но и об ушных раковинах.
В ходе эксперимента исследователи наблюдали за процессами в клетках так называемых MRL-мышей. Эта популяция грызунов появилась в результате скрещивания нескольких крупных подвидов. Ее представители способны регенерировать хрящи и другие ткани тела — как оказалось, благодаря тому, что сразу после ранения или травмы в их клетках активизируются ген роста и связанный с ним белок HIF-1a. У обычных грызунов этот участок ДНК экспрессирует только во время развития зародыша и практически не проявляет себя в работе взрослого организма.
Репликация новых клеток (зеленым) в сердце взрослой мыши
14 апреля, 18:05РИА Наука
Ученые нашли ген, отвечающий за регенерацию сердца
Когда биологи отключали этот ген у MRL-мышей, регенерация прекращалась. А вот обычные грызуны, которым повышали концентрацию HIF-1a в тканях, наоборот, приобретали способность отращивать утраченные части тела. Так, их ушные раковины, после того как ученые отрезали от них большие куски, возвращались в прежнее состояние и даже зарастали шерстью.
То есть, добавив необходимое количество HIF-1a, можно вернуть любые взрослые клетки в состояние, при котором они будут делиться и распространяться по тканям, превращаясь в нужные типы, отмечают авторы работы. Если же найти эффективный способ доставки белка в организм человека, то и он, скорее всего, сможет восстанавливать части тела.
Иглистая мышь
4 июня 2015, 12:11РИА Наука
Биологам впервые удалось вызвать регенерацию тканей в теле мышиМеждународный коллектив медиков и биологов впервые смог заставить поврежденные ткани тела млекопитающего – в данном случае мыши – восстанавливать самих себя, стимулируя один из генов роста, который обычно работает во время роста зародыша.

Человек регенерирующий

Впрочем, в организме людей и так возможна регенерация. Это в прошлом году выяснили американские и шведские исследователи, изучая образцы хрящей здоровых добровольцев и пациентов с остеоартритом. При этой болезни у людей повреждаются суставные хрящи и окружающие их ткани.
Измеряя возраст отдельных молекул — коллагена, аггрекана, фибронектина — во внеклеточном веществе хрящей, биологи заметили: чем дальше сустав от позвоночника, тем больше в нем молодых, новообразованных белков. Так, в голеностопе они были моложе, чем в бедренных суставах.
© Depositphotos / andegraund548Изучая образцы ткани суставного хряща, взятые у здоровых людей и больных остеоартритом, ученые обнаружили в них признаки регенерации
Строение коленного сустава
© Depositphotos / andegraund548
Изучая образцы ткани суставного хряща, взятые у здоровых людей и больных остеоартритом, ученые обнаружили в них признаки регенерации
Кроме того, именно в колене и голеностопе ученые обнаружили экспрессию характерных микроРНК, которые раньше находили у других животных с высокими способностями к регенерации — аксолотля и рыбки данио-рерио. Причем в образцах больных остеоартритом их концентрация оказалась в два раза выше, чем в здоровом хряще, а в голеностопе — в два-пять раз больше, чем в плече.
По мнению авторов работы, все это — проявления способности к регенерации, которая частично сохраняется в некоторых суставах. В условиях стресса и разрушения ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях амфибий, когда те пытаются отрастить их заново. Чем дальше сустав от позвоночника, тем активнее регенерация. Этим можно объяснить, почему остеоартрит чаще поражает бедренный сустав и редко встречается в голеностопе.
CC BY 2.0 / Scazon / При разрушении ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях аксолотля — животного, обладающего выдающимися способностями к регенерации
Аксолотль
CC BY 2.0 / Scazon /
При разрушении ткани в хрящах человека запускаются те же процессы, что и в ампутированных конечностях аксолотля — животного, обладающего выдающимися способностями к регенерации
Исследователи считают: вполне вероятно, что поврежденные суставные хрящи можно будет восстанавливать, стимулируя едва заметные процессы регенерации, например, с помощью инъекций определенных микроРНК.
2778161310
Обсудить 6
РИА НаукагеныартритбиологиярегенерацияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаНью-Йорк (город)США
Популярные комментарии
А зубы можно и из металлокерамики сделать, заодно с кариесом проблем не будет)
27 августа, 08:50
ВФВарфоломей Феоклистович
1081101
А зубы?
27 августа, 08:36
Василий Ребус
631000
Рекомендуем
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017
Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
В Белоруссии хотят разыграть "украинскую карту"
Президент США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии США
Оставайся, лидер, с нами. Республиканцы нашли надежду на спасение Америки
Пенсионерка в доме престарелых
"Похоронный дом": почему погибают в частных пансионатах для престарелых
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой
Президент РФ Владимир Путин
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
В вирусологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Алексей Навальный
Познер заступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Лента новостейМолния