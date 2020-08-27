https://ria.ru/20200827/reaves-1576351710.html

Киану Ривз удивил поклонников "Билла и Теда"

Киану Ривз в интервью AP Entertainment неожиданно вступился за Билла и Теда, заявив, что их нельзя называть придурками. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T06:50

2020-08-27T06:50

2020-08-27T06:50

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киану ривз

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Киану Ривз в интервью AP Entertainment неожиданно <a href="https://twitter.com/APEntertainment/status/1298206868876201989?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1298206868876201989%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fbill-and-ted-are-not-stoners-keanu-reeves-insists-2737321" target="_blank">вступился</a> за Билла и Теда, заявив, что их нельзя называть придурками. Знаменитый актер, сыгравший во франшизе роль Теда, заявил: " Мне хочется сразу прояснить одну вещь. Билл и Тедд — не придурки. Они просто смотрят на жизнь с юмором, любят людей и очень ценят свою дружбу".Говоря о сюжете новой части франшизы "Билл и Тедд", премьера которой состоится в России 27 августа, он рассказал, что "главные герои титаническими усилиями спасают вселенную и обычный ход времени, они оказываются в своем собственном будущем, чтобы… не буду рассказывать дальше. Для меня самой увлекательной была возможность побывать с нашими героями в разных эпохах". Ранее стало известно, что Дэйв Грол из группы Foo Fighters сыграл в фильме самого себя.

https://ria.ru/20200724/1574846242.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, киану ривз