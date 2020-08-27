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Киану Ривз удивил поклонников "Билла и Теда"
Киану Ривз в интервью AP Entertainment неожиданно вступился за Билла и Теда, заявив, что их нельзя называть придурками. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:50
2020-08-27T06:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
киану ривз
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Киану Ривз в интервью AP Entertainment неожиданно <a href="https://twitter.com/APEntertainment/status/1298206868876201989?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1298206868876201989%7Ctwgr%5E&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fbill-and-ted-are-not-stoners-keanu-reeves-insists-2737321" target="_blank">вступился</a> за Билла и Теда, заявив, что их нельзя называть придурками. Знаменитый актер, сыгравший во франшизе роль Теда, заявил: " Мне хочется сразу прояснить одну вещь. Билл и Тедд — не придурки. Они просто смотрят на жизнь с юмором, любят людей и очень ценят свою дружбу".Говоря о сюжете новой части франшизы "Билл и Тедд", премьера которой состоится в России 27 августа, он рассказал, что "главные герои титаническими усилиями спасают вселенную и обычный ход времени, они оказываются в своем собственном будущем, чтобы… не буду рассказывать дальше. Для меня самой увлекательной была возможность побывать с нашими героями в разных эпохах". Ранее стало известно, что Дэйв Грол из группы Foo Fighters сыграл в фильме самого себя.
https://ria.ru/20200724/1574846242.html
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кино и сериалы, новости культуры, киану ривз

Киану Ривз удивил поклонников "Билла и Теда"

06:50 27.08.2020
203
© AP Photo / Invision/Jordan StraussКиану Ривз
Киану Ривз
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Киану Ривз в интервью AP Entertainment неожиданно вступился за Билла и Теда, заявив, что их нельзя называть придурками.
Знаменитый актер, сыгравший во франшизе роль Теда, заявил: " Мне хочется сразу прояснить одну вещь. Билл и Тедд — не придурки. Они просто смотрят на жизнь с юмором, любят людей и очень ценят свою дружбу".
Говоря о сюжете новой части франшизы "Билл и Тедд", премьера которой состоится в России 27 августа, он рассказал, что "главные герои титаническими усилиями спасают вселенную и обычный ход времени, они оказываются в своем собственном будущем, чтобы… не буду рассказывать дальше. Для меня самой увлекательной была возможность побывать с нашими героями в разных эпохах".
Ранее стало известно, что Дэйв Грол из группы Foo Fighters сыграл в фильме самого себя.
Кадр из фильма Билл и Тед (2020)
24 июля, 15:35Культура
Вышел новый трейлер третьей части "Билла и Теда" с Киану Ривзом
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиану Ривз
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