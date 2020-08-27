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https://ria.ru/20200827/raskopki-1576366827.html
В Крыму обнаружили центральную площадь древнего города
Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе, открытие сделано впервые для пещерных городов... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:12
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культура
крымский федеральный университет
открытия - риа наука
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости.</strong> Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе, открытие сделано впервые для пещерных городов горного <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>, сообщил один из руководителей экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.По его словам, в ходе раскопок найдены многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда."Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом", — сказал Айбабин.По словам археолога, новые данные изменяют представления о культурном объекте.
https://ria.ru/20190924/1559027188.html
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республика крым
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60
крымский федеральный университет, открытия - риа наука, республика крым

В Крыму обнаружили центральную площадь древнего города

10:12 27.08.2020 (обновлено: 16:21 27.08.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Крымского федерального университетаОбнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен в Крыму
Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой Крымского федерального университета
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости. Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе, открытие сделано впервые для пещерных городов горного Крыма, сообщил один из руководителей экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.

"Мы выяснили, что площадь была огорожена большими каменными блоками примерно двух метров в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой. Облицовка сооружения лежала на западной части площади, поэтому мы смогли прочесть его внешний облик и можем изобразить строение", — сказал Айбабин, слова которого приводит пресс-служба университета.

© Фото предоставлено пресс-службой Крымского федерального университетаАрхеологи на месте раскопок городища Эски-Кермен в Крыму
Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой Крымского федерального университета
Археологи на месте раскопок городища Эски-Кермен в Крыму
По его словам, в ходе раскопок найдены многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда.
"Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом", — сказал Айбабин.
По словам археолога, новые данные изменяют представления о культурном объекте.

"На Эски-Кермен перед нами все отчетливее прорисовывается полноценный византийский город Средних веков, ширина улиц которого достигает 4,8 метра, что для Средневековья крупный проспект. Здесь присутствуют необходимые для полноценного наземного населенного пункта постройки", — добавил Айбабин.

Пещера, найденная в районе поселка Зуя на месте строительства трассы Таврида
24 сентября 2019, 08:13РИА Наука
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КультураКрымский федеральный университетОткрытия - РИА НаукаРеспублика Крым
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