https://ria.ru/20200827/raskopki-1576366827.html

В Крыму обнаружили центральную площадь древнего города

Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе, открытие сделано впервые для пещерных городов... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:12

2020-08-27T10:12

2020-08-27T16:21

культура

крымский федеральный университет

открытия - риа наука

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости.</strong> Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе, открытие сделано впервые для пещерных городов горного <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыма</a>, сообщил один из руководителей экспедиции, директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Александр Айбабин.По его словам, в ходе раскопок найдены многочисленные фрагменты тарной и кухонной керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары одежды, а также железные орудия труда."Среди интересных находок выделяется бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом", — сказал Айбабин.По словам археолога, новые данные изменяют представления о культурном объекте.

https://ria.ru/20190924/1559027188.html

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республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский федеральный университет, открытия - риа наука, республика крым