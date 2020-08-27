https://ria.ru/20200827/putin-1576376754.html

Большое интервью Владимира Путина

Президент России в интервью телеведущему "России 24" Сергею Брилеву отвечает на вопросы по актуальным темам. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:05

2020-08-27T14:05

2020-08-27T14:37

сергей брилев

россия

владимир путин

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Президент России в интервью телеведущему "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" Сергею Брилеву отвечает на вопросы по актуальным темам.В этом году из-за пандемии коронавируса не состоялась традиционная прямая линия с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, сергей брилев, россия, владимир путин