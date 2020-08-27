https://ria.ru/20200827/putin-1576376754.html
Большое интервью Владимира Путина
Президент России в интервью телеведущему "России 24" Сергею Брилеву отвечает на вопросы по актуальным темам. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:05
2020-08-27T14:05
2020-08-27T14:37
сергей брилев
россия
владимир путин
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Президент России в интервью телеведущему "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">России 24</a>" Сергею Брилеву отвечает на вопросы по актуальным темам.В этом году из-за пандемии коронавируса не состоялась традиционная прямая линия с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Большое интервью Владимира Путина
LIVE: Большое интервью Владимира Путина
2020-08-27T14:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сергей брилев, россия, владимир путин