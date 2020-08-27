https://ria.ru/20200827/provokatsii-1576374732.html

Провокации США против России в Сирии продолжатся, считает эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в Сирии наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:49

2020-08-27T12:49

2020-08-27T12:49

война в сирии

россия

алексей леонков

сирия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156096/83/1560968360_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ec29b4d04744548f70c6dee6e9a9014.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Военный эксперт <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov" target="_blank">Алексей Леонков</a> заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную жизнь в стране, по его мнению, такой инцидент "не последний".Ранее представитель Совета национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа". После этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил инцидент между российскими и американскими военными с коллегой из США Марком Милли. Он пояснил, что военнослужащие США попытались блокировать российский патруль, который двигался по заранее согласованному маршруту."Американцы по-наглому лезут, а потом пытаются сделать из этого хайп, рассказать, какие коварные русские, забывая рассказать о том, что их предупреждали о прохождении колонны. Этот инцидент не первый и не последний. Американцы блокировали движение российского военного патруля для того, чтобы помешать России и Сирии наладить порядок на территории, которая еще недавно кишела боевиками. Мы пытаемся навести мир, а они нам мешают. Мы вежливо на бронемашине вытесняем их, очищаем дорогу, чтобы колонна у нас проходила", - заявил эксперт.По его словам, в сложившейся ситуации российские военнослужащие повели себя так, как и должны были в условиях блокировки прохождения российской колонны. Отклоняться от маршрута российские военнослужащие не могли с точки зрения безопасности - до выхода на маршрут он проверяется на наличие взрывных устройств."Подрывы заложенных боеприпасов случаются. Если на пути менять маршруты, это может привести к определенной ситуации. В таких ситуациях мы американцев просим не появляться на маршруте, потому что их присутствие на территории Сирии незаконно", - сказал Леонков.

https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html

https://ria.ru/20200827/minoborony-1576373986.html

3

россия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей леонков, сирия, сша, в мире