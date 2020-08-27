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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/provokatsii-1576374732.html
Провокации США против России в Сирии продолжатся, считает эксперт
Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в Сирии наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:49
2020-08-27T12:49
война в сирии
россия
алексей леонков
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Военный эксперт <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Leonkov" target="_blank">Алексей Леонков</a> заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a> наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную жизнь в стране, по его мнению, такой инцидент "не последний".Ранее представитель Совета национальной безопасности <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа". После этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил инцидент между российскими и американскими военными с коллегой из США Марком Милли. Он пояснил, что военнослужащие США попытались блокировать российский патруль, который двигался по заранее согласованному маршруту."Американцы по-наглому лезут, а потом пытаются сделать из этого хайп, рассказать, какие коварные русские, забывая рассказать о том, что их предупреждали о прохождении колонны. Этот инцидент не первый и не последний. Американцы блокировали движение российского военного патруля для того, чтобы помешать России и Сирии наладить порядок на территории, которая еще недавно кишела боевиками. Мы пытаемся навести мир, а они нам мешают. Мы вежливо на бронемашине вытесняем их, очищаем дорогу, чтобы колонна у нас проходила", - заявил эксперт.По его словам, в сложившейся ситуации российские военнослужащие повели себя так, как и должны были в условиях блокировки прохождения российской колонны. Отклоняться от маршрута российские военнослужащие не могли с точки зрения безопасности - до выхода на маршрут он проверяется на наличие взрывных устройств."Подрывы заложенных боеприпасов случаются. Если на пути менять маршруты, это может привести к определенной ситуации. В таких ситуациях мы американцев просим не появляться на маршруте, потому что их присутствие на территории Сирии незаконно", - сказал Леонков.
https://ria.ru/20200827/patrul-1576367963.html
https://ria.ru/20200827/minoborony-1576373986.html
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сирия
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россия, алексей леонков, сирия, сша, в мире

Провокации США против России в Сирии продолжатся, считает эксперт

12:49 27.08.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что США устраивают провокации в Сирии наподобие произошедшего накануне ДТП, чтобы помешать наладить мирную жизнь в стране, по его мнению, такой инцидент "не последний".
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа". После этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил инцидент между российскими и американскими военными с коллегой из США Марком Милли. Он пояснил, что военнослужащие США попытались блокировать российский патруль, который двигался по заранее согласованному маршруту.
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Вчера, 11:01Война в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
"Американцы по-наглому лезут, а потом пытаются сделать из этого хайп, рассказать, какие коварные русские, забывая рассказать о том, что их предупреждали о прохождении колонны. Этот инцидент не первый и не последний. Американцы блокировали движение российского военного патруля для того, чтобы помешать России и Сирии наладить порядок на территории, которая еще недавно кишела боевиками. Мы пытаемся навести мир, а они нам мешают. Мы вежливо на бронемашине вытесняем их, очищаем дорогу, чтобы колонна у нас проходила", - заявил эксперт.
По его словам, в сложившейся ситуации российские военнослужащие повели себя так, как и должны были в условиях блокировки прохождения российской колонны. Отклоняться от маршрута российские военнослужащие не могли с точки зрения безопасности - до выхода на маршрут он проверяется на наличие взрывных устройств.
"Подрывы заложенных боеприпасов случаются. Если на пути менять маршруты, это может привести к определенной ситуации. В таких ситуациях мы американцев просим не появляться на маршруте, потому что их присутствие на территории Сирии незаконно", - сказал Леонков.
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вчера, 12:35Война в Сирии
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
10220252
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Война в СирииРоссияАлексей ЛеонковСирияСШАВ мире
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