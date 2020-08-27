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Технологии в действии: отпечаток пальца заменит пропуск в колледж
Пластиковые пропуска прочно вошли в нашу жизнь: они нужны, чтобы попасть в школу, колледж или на работу. Но пользоваться ими не всегда удобно, потому что... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:00
2020-08-27T08:00
2020-08-27T12:55
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хорошие новости
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красноярский край
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Пластиковые пропуска прочно вошли в нашу жизнь: они нужны, чтобы попасть в школу, колледж или на работу. Но пользоваться ими не всегда удобно, потому что карточка может потеряться или размагнититься. Столкнувшись с такой проблемой, студенты Канского технологического колледжа Красноярского края Максим Безбородов и Роман Ильюшенко разработали пропускную систему по отпечаткам пальцев.Устройства по сканированию отпечатков пальцев уже есть на рынке, но стоят они порой довольно дорого. Студентам удалось сделать систему эффективной и относительно недорогой.Реализовать задумку студентам помог конкурс юных техников-изобретателей краевого фонда науки. Они выиграли грант и приобрели необходимые комплектующие, а преподаватель колледжа Александр Надымов разработал специальную программу и опробовал систему в колледже.Красноярский краевой фонд науки ежегодно проводит конкурс юных техников-изобретателей. Принять участие в нем могут школьники и студенты от десяти до 23 лет.Победители получают финансирование на реализацию своей научно-технической идеи. В 2020 году фонд поддержал 21 проект на общую сумму более одного миллиона рублей.
10
красноярский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, хорошие новости, красноярский край
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пластиковые пропуска прочно вошли в нашу жизнь: они нужны, чтобы попасть в школу, колледж или на работу. Но пользоваться ими не всегда удобно, потому что карточка может потеряться или размагнититься. Столкнувшись с такой проблемой, студенты Канского технологического колледжа Красноярского края Максим Безбородов и Роман Ильюшенко разработали пропускную систему по отпечаткам пальцев.
Устройства по сканированию отпечатков пальцев уже есть на рынке, но стоят они порой довольно дорого. Студентам удалось сделать систему эффективной и относительно недорогой.
Реализовать задумку студентам помог конкурс юных техников-изобретателей краевого фонда науки. Они выиграли грант и приобрели необходимые комплектующие, а преподаватель колледжа Александр Надымов разработал специальную программу и опробовал систему в колледже.
"Все работает стабильно. Мы планируем продолжить разработку, сделать промышленный образец и запустить его, думаю уже в этом году", — рассказал РИА Новости Надымов.
Красноярский краевой фонд науки ежегодно проводит конкурс юных техников-изобретателей. Принять участие в нем могут школьники и студенты от десяти до 23 лет.
Победители получают финансирование на реализацию своей научно-технической идеи. В 2020 году фонд поддержал 21 проект на общую сумму более одного миллиона рублей.