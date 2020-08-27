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https://ria.ru/20200827/progolosovala-1576405132.html
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:45
2020-08-28T00:18
россия
конституция рф
черемушкинский суд г. москвы
москва
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по <a href="https://ria.ru/category_golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu/" target="_blank">поправкам в Конституцию</a> в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a>.Согласно <a href="https://www.mos-gorsud.ru/rs/cheryomushkinskij/services/cases/criminal-materials/details/4ead34bf-5737-4384-8986-59cc0e6511cc?respondent=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F" target="_blank" rel="nofollow noopener">материалам</a> уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, ранее женщина, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды участвовала в процедуре. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования". Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее местонахождение.Как ранее рассказывал РИА Новости адвокат Михаил Ирони, израильские законы позволяют депортировать Ильинскую в Россию. Это возможно, если МИД направит официальный запрос, а прокуроры сочтут, что для экстрадиции достаточно улик. В случае обвинительного приговора, отмечал юрист, женщина будет отбывать наказание в Израиле.
https://ria.ru/20200819/1575975444.html
https://ria.ru/20200731/1575214222.html
Так вот откуда нам тут пообнуляли всё - из Израиля.
95
Ну да - членов избиркома которые попутали на камеру просто уволили а тех кто три бюллетеня взял на голосовании у которого непонятный статус - под арест...
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россия
москва
израиль
РИА Новости
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россия, конституция рф, черемушкинский суд г. москвы, москва, израиль, в мире

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

23:45 27.08.2020 (обновлено: 00:18 28.08.2020)
10381
© РИА Новости / Артур ЛебедевБюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию России
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию России
© РИА Новости / Артур Лебедев
Бюллетень для голосования по внесению поправок в Конституцию России. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.
Согласно материалам уголовного дела, Ильинской 27 августа избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ
19 августа, 12:00Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК выявил 35 случаев попыток двойного голосования по Конституции
По данным следствия, ранее женщина, имеющая как российский, так и израильский паспорт, трижды участвовала в процедуре. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования". Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее местонахождение.
Как ранее рассказывал РИА Новости адвокат Михаил Ирони, израильские законы позволяют депортировать Ильинскую в Россию. Это возможно, если МИД направит официальный запрос, а прокуроры сочтут, что для экстрадиции достаточно улик. В случае обвинительного приговора, отмечал юрист, женщина будет отбывать наказание в Израиле.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
31 июля, 13:11
В Кремле рассказали о перспективах не учтенных в Конституции поправок
10825772574
Обсудить 17
РоссияКонституция РФЧеремушкинский суд г. МосквыМоскваИзраильВ мире
Популярные комментарии
Так вот откуда нам тут пообнуляли всё - из Израиля.
27 августа, 23:49
Александр Аникин
28580009
Ну да - членов избиркома которые попутали на камеру просто уволили а тех кто три бюллетеня взял на голосовании у которого непонятный статус - под арест...
28 августа, 01:44
Геннадий Суворов
7700004
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