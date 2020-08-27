https://ria.ru/20200827/priyut-1576369650.html

База приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт"

Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются",... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:10

2020-08-27T11:10

2020-08-27T11:10

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москва

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются", сообщила в своей колонке пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Ерёмина.Она отметила, что благодаря акции уже 11 котов и семь собак нашли свой дом и семью.По ее словам, дополнительные функции приложения помогут сделать онлайн- и оффлайн знакомство с будущим питомцем простым и доступным."О деталях и продолжении проекта я расскажу в следующих колонках, а пока хочу обратиться к московским приютам. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей акции, ведь у нас с вами общая цель — помочь бездомным животным найти семью и лучших друзей", - заключила Ерёмина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество