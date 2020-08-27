Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200827/priyut-1576369650.html
База приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт"
Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются",... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:10
2020-08-27T11:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337370_0:117:3071:1844_1400x0_80_0_0_9f54d63cfeaecdea23a0e0c25503945c.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются", сообщила в своей колонке пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Ерёмина.Она отметила, что благодаря акции уже 11 котов и семь собак нашли свой дом и семью.По ее словам, дополнительные функции приложения помогут сделать онлайн- и оффлайн знакомство с будущим питомцем простым и доступным."О деталях и продолжении проекта я расскажу в следующих колонках, а пока хочу обратиться к московским приютам. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей акции, ведь у нас с вами общая цель — помочь бездомным животным найти семью и лучших друзей", - заключила Ерёмина.
https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575819014.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575337370_62:0:2793:2048_1400x0_80_0_0_e55269ea750dc0c4a6c46b23954cfe7f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

База приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт"

11:10 27.08.2020
68
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Собаки в вольере приюта для бездомных животных в Москве
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются", сообщила в своей колонке пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Ерёмина.

"Мы хотим, чтобы у нашего любимого проекта "Двери не закрываются" было большое будущее. Поэтому уже в октябре в приложении "Московский транспорт" разместим единую базу животных из всех приютов Москвы, где вы сможете найти себе друга", - сообщила Ерёмина.

Она отметила, что благодаря акции уже 11 котов и семь собак нашли свой дом и семью.
По ее словам, дополнительные функции приложения помогут сделать онлайн- и оффлайн знакомство с будущим питомцем простым и доступным.
"О деталях и продолжении проекта я расскажу в следующих колонках, а пока хочу обратиться к московским приютам. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей акции, ведь у нас с вами общая цель — помочь бездомным животным найти семью и лучших друзей", - заключила Ерёмина.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
15 августа, 10:02
С улицы в приюты. В Москве становится все меньше бездомных животных
000000
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
Рекомендуем
Подростки сидят за столом с планшетом
Иностранным компаниям могут запретить распространять личные данные детей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Более 300 млн рублей потратят в Курганской области на благоустройство
Учитель в школьном кабинете
Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школах
Организация питания в школах
Кузнецова оценила организацию питания школьников с диабетом и аллергией
Палаты медицинского стационара
В России за сутки 6411 человек выздоровели от COVID-19
Акция протеста в Бресте
В Польше начали лечить раненных во время протестов в Белоруссии
Акция Бессмертный полк в Москве
Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах
Александр Цыбульский
Александр Цыбульский настаивает на ускорении рекультивации на Шиесе
Клавиатура компьютера
Group-IB раскрыла группу хакеров, крадущих данные банковских карт
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения призвал не допустить фальсификации истории
Производство Башкирской содовой компании
Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Москвичи смогут персонализировать карту "Тройка"
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
Бизнес захотел запретить возврат купленных в интернете товаров
Школьница
Стало известно, на что чаще всего жалуются школьники
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных коллекторов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Американец объяснил контакты с российской разведкой мессианским видением
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
Лента новостейМолния