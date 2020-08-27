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База приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт"
Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются",... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:10
2020-08-27T11:10
2020-08-27T11:10
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются", сообщила в своей колонке пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Ерёмина.Она отметила, что благодаря акции уже 11 котов и семь собак нашли свой дом и семью.По ее словам, дополнительные функции приложения помогут сделать онлайн- и оффлайн знакомство с будущим питомцем простым и доступным."О деталях и продолжении проекта я расскажу в следующих колонках, а пока хочу обратиться к московским приютам. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей акции, ведь у нас с вами общая цель — помочь бездомным животным найти семью и лучших друзей", - заключила Ерёмина.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Единая база приютов для животных появится в приложении "Московский транспорт", порядка 18 животных уже нашли свой дом благодаря акции "Двери не закрываются", сообщила в своей колонке пресс-секретарь транспортного комплекса столицы Алена Ерёмина.
"Мы хотим, чтобы у нашего любимого проекта "Двери не закрываются" было большое будущее. Поэтому уже в октябре в приложении "Московский транспорт" разместим единую базу животных из всех приютов Москвы, где вы сможете найти себе друга", - сообщила Ерёмина.
Она отметила, что благодаря акции уже 11 котов и семь собак нашли свой дом и семью.
По ее словам, дополнительные функции приложения помогут сделать онлайн- и оффлайн знакомство с будущим питомцем простым и доступным.
"О деталях и продолжении проекта я расскажу в следующих колонках, а пока хочу обратиться к московским приютам. Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нашей акции, ведь у нас с вами общая цель — помочь бездомным животным найти семью и лучших друзей", - заключила Ерёмина.