https://ria.ru/20200827/pozhiznennoe-1576362134.html

Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

Австралийца Брентона Тарранта, устроившего в прошлом году стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорили к пожизненному заключению без права на... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T05:14

2020-08-27T05:14

2020-08-27T09:40

нападение на мечети в новой зеландии

москва

новая зеландия

крайстчерч

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Австралийца Брентона Тарранта, устроившего в прошлом году стрельбу в новозеландском <a href="https://ria.ru/location_Christchurch" target="_blank">Крайстчерче</a>, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщила газета <a href="https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12359688" target="_blank">New Zealand Herald</a> со ссылкой на решение суда.Как отмечается, это первый подобный приговор в истории <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a>.Пятнадцатого марта 2019 года Таррант открыл огонь по людям в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров), пятьдесят один человек погиб, еще 50 пострадали. Преступник снимал происходящее на видео и вел трансляцию в соцсетях. На суде он признал вину.Еще до нападения австралиец оставил манифест на нескольких десятках страниц, объясняющий мотивы преступления. По мнению эксперта по вопросам безопасности Артура Бьюкенена, Таррант является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.

https://ria.ru/20190814/1557491030.html

Александр Матухно Интересно, а если бы местный мусульманин расстрелял прихожан христианского храма, ему бы влепили пожизненное? 100% впряглись бы его единоверцы и выкупили собрата. 20

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москва

новая зеландия

крайстчерч

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение на мечети в новой зеландии, москва, новая зеландия, крайстчерч, в мире