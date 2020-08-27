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Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение
Австралийца Брентона Тарранта, устроившего в прошлом году стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорили к пожизненному заключению без права на... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T05:14
2020-08-27T09:40
нападение на мечети в новой зеландии
москва
новая зеландия
крайстчерч
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Австралийца Брентона Тарранта, устроившего в прошлом году стрельбу в новозеландском <a href="https://ria.ru/location_Christchurch" target="_blank">Крайстчерче</a>, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщила газета <a href="https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&amp;objectid=12359688" target="_blank">New Zealand Herald</a> со ссылкой на решение суда.Как отмечается, это первый подобный приговор в истории <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a>.Пятнадцатого марта 2019 года Таррант открыл огонь по людям в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров), пятьдесят один человек погиб, еще 50 пострадали. Преступник снимал происходящее на видео и вел трансляцию в соцсетях. На суде он признал вину.Еще до нападения австралиец оставил манифест на нескольких десятках страниц, объясняющий мотивы преступления. По мнению эксперта по вопросам безопасности Артура Бьюкенена, Таррант является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.
https://ria.ru/20190814/1557491030.html
Интересно, а если бы местный мусульманин расстрелял прихожан христианского храма, ему бы влепили пожизненное? 100% впряглись бы его единоверцы и выкупили собрата.
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москва
новая зеландия
крайстчерч
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нападение на мечети в новой зеландии, москва, новая зеландия, крайстчерч, в мире

Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение

05:14 27.08.2020 (обновлено: 09:40 27.08.2020)
6319
© REUTERS / John Kirk-Anderson/PoolАвстралийц Брентон Таррант, устроивший стрельбу в мечети новозеландском городе Крайстчерч
Австралийц Брентон Таррант, устроивший стрельбу в мечети новозеландском городе Крайстчерч
© REUTERS / John Kirk-Anderson/Pool
Австралийц Брентон Таррант, устроивший стрельбу в мечети новозеландском городе Крайстчерч
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Австралийца Брентона Тарранта, устроившего в прошлом году стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщила газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.
Как отмечается, это первый подобный приговор в истории Новой Зеландии.
Пятнадцатого марта 2019 года Таррант открыл огонь по людям в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров), пятьдесят один человек погиб, еще 50 пострадали. Преступник снимал происходящее на видео и вел трансляцию в соцсетях. На суде он признал вину.
Еще до нападения австралиец оставил манифест на нескольких десятках страниц, объясняющий мотивы преступления. По мнению эксперта по вопросам безопасности Артура Бьюкенена, Таррант является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
14 августа 2019, 13:44
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1005712822
Обсудить 8
Нападение на мечети в Новой ЗеландииМоскваНовая ЗеландияКрайстчерчВ мире
Популярные комментарии
Интересно, а если бы местный мусульманин расстрелял прихожан христианского храма, ему бы влепили пожизненное? 100% впряглись бы его единоверцы и выкупили собрата.
27 августа, 05:42
Александр Матухно
1700003
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