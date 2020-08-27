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В Керчи ввели режим ЧС после пожара в многоэтажке
Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в многоэтажном доме, сообщил глава МЧС региона Сергей Шахов. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:38
2020-08-27T12:38
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Режим ЧС муниципального уровня введен в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> после пожара в многоэтажном доме, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> региона Сергей Шахов.Пожар в многоэтажном доме на улице Кирова в Керчи начался около 17.00 в среду. Он был потушен в 19.01, погибших нет. В результате ЧП есть пострадавшая, она доставлена в больницу тяжелом состоянии. В результате пожара произошло обрушение перекрытия в одной из комнат на площади 12 квадратных метров."Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26.08.2020г. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь", - сообщил журналистам Шахов.По данным министра, из дома эвакуированы 115 человек, из них 10 детей. Причины пожара выясняются.
https://ria.ru/20200826/pozhar-1576356395.html
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керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Керчи ввели режим ЧС после пожара в многоэтажке

12:38 27.08.2020
1869
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПожар на улице Кирова 93 в Керчи
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в Керчи после пожара в многоэтажном доме, сообщил глава МЧС региона Сергей Шахов.
Пожар в многоэтажном доме на улице Кирова в Керчи начался около 17.00 в среду. Он был потушен в 19.01, погибших нет. В результате ЧП есть пострадавшая, она доставлена в больницу тяжелом состоянии. В результате пожара произошло обрушение перекрытия в одной из комнат на площади 12 квадратных метров.
"Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26.08.2020г. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь", - сообщил журналистам Шахов.
По данным министра, из дома эвакуированы 115 человек, из них 10 детей. Причины пожара выясняются.
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КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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