https://ria.ru/20200827/pogoda-1576363633.html

Москвичам пообещали погожий летний день

Москвичей в четверг ожидает относительно погожий день, температура повысится до плюс 23, вечером возможен небольшой дождь, утренние туманы рассеятся ближе к... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T08:15

2020-08-27T08:15

2020-08-27T08:15

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Москвичей в четверг ожидает относительно погожий день, температура повысится до плюс 23, вечером возможен небольшой дождь, утренние туманы рассеятся ближе к 9-10 утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он уточнил, что при таких условиях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 21-23, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 19-24.Кроме того, Тишковец добавил, что наблюдающиеся на территории столичного региона туманы рассеятся в течение двух часов, то есть к 9, максимум 10 утра. По его словам, видимость составляет 400 метров.

https://ria.ru/20200826/pogoda-1576320608.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество