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Москвичам пообещали погожий летний день
Москвичей в четверг ожидает относительно погожий день, температура повысится до плюс 23, вечером возможен небольшой дождь, утренние туманы рассеятся ближе к... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:15
2020-08-27T08:15
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Москвичей в четверг ожидает относительно погожий день, температура повысится до плюс 23, вечером возможен небольшой дождь, утренние туманы рассеятся ближе к 9-10 утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он уточнил, что при таких условиях в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 21-23, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 19-24.Кроме того, Тишковец добавил, что наблюдающиеся на территории столичного региона туманы рассеятся в течение двух часов, то есть к 9, максимум 10 утра. По его словам, видимость составляет 400 метров.
https://ria.ru/20200826/pogoda-1576320608.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали погожий летний день

08:15 27.08.2020
1305
© РИА Новости / Алексей МайшевМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает относительно погожий день, температура повысится до плюс 23, вечером возможен небольшой дождь, утренние туманы рассеятся ближе к 9-10 утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня большую дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться относительно погожим и теплым антициклоном с температурным фоном немного выше положенного по многолетней норме августа. И лишь вечером, с приближением очередного североатлантического циклона, небо нахмурится, и кое-где брызнут незначительные дожди", - сообщил Тишковец.
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Он уточнил, что при таких условиях в Москве будет переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье плюс 19-24.
"Ветер южный, юго-восточный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 миллиметров ртутного столба", - добавил он.
Кроме того, Тишковец добавил, что наблюдающиеся на территории столичного региона туманы рассеятся в течение двух часов, то есть к 9, максимум 10 утра. По его словам, видимость составляет 400 метров.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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