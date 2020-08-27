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Пенс: жители США не должны выбирать между полицией и афроамериканцами
Жители США не должны выбирать между поддержкой полиции и афроамериканцев, заявил вице-президент Майк Пенс. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:08
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майк пенс
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не должны выбирать между поддержкой полиции и афроамериканцев, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a>.Он также напомнил о позиции, которую занимает по вопросу полиции главный соперник <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на выборах демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>. Пенс процитировал высказывания Байдена о системном расизме в стране и намерении сократить финансирование правоохранительных органов."Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии (с полицией - ред.), и мы не будем сокращать финансирование полиции - ни сейчас, ни когда-либо", - сказал вице-президент.С мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских во многих городах США продолжаются протесты, которые часто перерастают в беспорядки, особенно там, где позднее были зафиксированы аналогичные случаи. Участники акций протеста заявляют о расизме среди полицейских и предвзятом отношении к афроамериканцам. Многие требуют сократить финансирование полиции или даже распустить ее.
https://ria.ru/20200620/1573224756.html
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майк пенс, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Пенс: жители США не должны выбирать между полицией и афроамериканцами

06:08 27.08.2020 (обновлено: 06:18 27.08.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США
Вице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Жители США не должны выбирать между поддержкой полиции и афроамериканцев, заявил вице-президент Майк Пенс.

"Американский народ знает, что нам не нужно выбирать между поддержкой правоохранительных органов и поддержкой афроамериканцев для улучшения качества жизни в наших городах и поселках. С первых дней этой администрации мы сделали и то, и другое. И мы будем продолжать делать то и другое еще четыре года в Белом доме", - заявил Пенс, выступая на съезде Республиканской партии в виртуальном формате.

Он также напомнил о позиции, которую занимает по вопросу полиции главный соперник Дональда Трампа на выборах демократ Джо Байден. Пенс процитировал высказывания Байдена о системном расизме в стране и намерении сократить финансирование правоохранительных органов.
"Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии (с полицией - ред.), и мы не будем сокращать финансирование полиции - ни сейчас, ни когда-либо", - сказал вице-президент.
С мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских во многих городах США продолжаются протесты, которые часто перерастают в беспорядки, особенно там, где позднее были зафиксированы аналогичные случаи. Участники акций протеста заявляют о расизме среди полицейских и предвзятом отношении к афроамериканцам. Многие требуют сократить финансирование полиции или даже распустить ее.
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Майк ПенсДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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