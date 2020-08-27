Пенс: жители США не должны выбирать между полицией и афроамериканцами
06:08 27.08.2020 (обновлено: 06:18 27.08.2020)
2326
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Майк Пенс в здании конгресса США
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
"Американский народ знает, что нам не нужно выбирать между поддержкой правоохранительных органов и поддержкой афроамериканцев для улучшения качества жизни в наших городах и поселках. С первых дней этой администрации мы сделали и то, и другое. И мы будем продолжать делать то и другое еще четыре года в Белом доме", - заявил Пенс, выступая на съезде Республиканской партии в виртуальном формате.
Он также напомнил о позиции, которую занимает по вопросу полиции главный соперник Дональда Трампа на выборах демократ Джо Байден. Пенс процитировал высказывания Байдена о системном расизме в стране и намерении сократить финансирование правоохранительных органов.
"Горькая правда состоит в том, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена. С президентом Трапом мы будем с теми, кто стоит на тонкой голубой линии (с полицией - ред.), и мы не будем сокращать финансирование полиции - ни сейчас, ни когда-либо", - сказал вице-президент.
С мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских во многих городах США продолжаются протесты, которые часто перерастают в беспорядки, особенно там, где позднее были зафиксированы аналогичные случаи. Участники акций протеста заявляют о расизме среди полицейских и предвзятом отношении к афроамериканцам. Многие требуют сократить финансирование полиции или даже распустить ее.