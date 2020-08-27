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Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок
Вице-президент США Майк Пенс в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:03
2020-08-27T06:03
2020-08-27T06:03
майк пенс
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вице-президент США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> намерен дать такое согласие в четверг в заключительный день съезда республиканцев.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк пенс, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире