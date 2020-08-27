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Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок
Вице-президент США Майк Пенс в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:03
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майк пенс
дональд трамп
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сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вице-президент США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> намерен дать такое согласие в четверг в заключительный день съезда республиканцев.
вашингтон (город)
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майк пенс, дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире

Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок

06:03 27.08.2020
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок.

"С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов", - сказал Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.

В США вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент Дональд Трамп намерен дать такое согласие в четверг в заключительный день съезда республиканцев.
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Майк ПенсДональд ТрампВашингтон (город)СШАВ мире
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