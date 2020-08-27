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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/patrul-1576366656.html
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:09
2020-08-27T11:37
война в сирии
марк милли
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марком Миллом</a>.В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте. Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военных из России в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, их автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, что привело к травмам находившихся в ней членов экипажа.Американские военнослужащие не в первый раз хотят помешать движению российского патруля в <a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a>. Так, в начале июня в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили следование по маршруту.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
Наши молодцы!!!!!!
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Пожёстче надо с американцами!!!!
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сирия
сша
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марк милли, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, сша, в мире

Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии

10:09 27.08.2020 (обновлено: 11:37 27.08.2020)
19181
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военных из России в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, их автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, что привело к травмам находившихся в ней членов экипажа.
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Обсудить 15
Война в СирииМарк МиллиВооруженные силы РФВооруженные силы СШАВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Наши молодцы!!!!!!
27 августа, 10:25
Егор Панкратов
16213104
Пожёстче надо с американцами!!!!
27 августа, 10:27
Арсений Новиков
14714112
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