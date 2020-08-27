https://ria.ru/20200827/patrul-1576366656.html

Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии

Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:09

2020-08-27T10:09

2020-08-27T11:37

война в сирии

марк милли

вооруженные силы рф

вооруженные силы сша

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марком Миллом</a>.В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте. Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военных из России в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, их автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, что привело к травмам находившихся в ней членов экипажа.Американские военнослужащие не в первый раз хотят помешать движению российского патруля в <a href="http://ria.ru/location_Syria/">Сирии</a>. Так, в начале июня в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили следование по маршруту.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html

Егор Панкратов Наши молодцы!!!!!! 171

Арсений Новиков Пожёстче надо с американцами!!!! 156

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сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк милли, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, сша, в мире