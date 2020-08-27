Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
10:09 27.08.2020 (обновлено: 11:37 27.08.2020)
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Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Международную коалицию в Сирии заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом.
"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией Вооруженных сил Российской Федерации были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что американская сторона получила "исчерпывающие пояснения" об инциденте.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил военных из России в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, их автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, что привело к травмам находившихся в ней членов экипажа.
Американские военнослужащие не в первый раз хотят помешать движению российского патруля в Сирии. Так, в начале июня в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке, бронемашина M1235 MRAP попыталась преградить путь военным, но из нее неожиданно повалил пар, и автомобиль заглох. Россияне продолжили следование по маршруту.