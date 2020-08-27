Глава крымского парламента предложил "прививать" молодежь от нацизма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода прививкой от нацизма.
"Сейчас мы все ищем прививку от коронавируса, а нам еще нужно привить молодежь от нацизма. Необходимо активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи", - сказал Константинов, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".
По его словам, на негативном опыте Украины, где идет активная фальсификация история Великой Отечественной войны, особенно видно, как важно системно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
"Работы в этом направлении предстоит еще много. Эта работа жизненно важна, чтобы наши дети несли память о войне и были защитниками истории", - сказал Константинов.
Круглый стол организован в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне и реализации международного общественного проекта "Без срока давности". Основная цель круглого стола – обсуждение истории подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, военных преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, противодействия попыткам искажения исторических фактов об истории Великой Отечественной войны.