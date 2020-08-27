https://ria.ru/20200827/patriotizm-1576376404.html

Глава крымского парламента предложил "прививать" молодежь от нацизма

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:24

2020-08-27T13:24

2020-08-27T13:24

75 лет великой победы

без срока давности

владимир константинов

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov" target="_blank">Владимир Константинов</a> заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода прививкой от нацизма.По его словам, на негативном опыте <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, где идет активная фальсификация история Великой Отечественной войны, особенно видно, как важно системно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения."Работы в этом направлении предстоит еще много. Эта работа жизненно важна, чтобы наши дети несли память о войне и были защитниками истории", - сказал Константинов.Круглый стол организован в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне и реализации международного общественного проекта "<a href="https://ria.ru/category_-bez-sroka-davnosti" target="_blank">Без срока давности</a>". Основная цель круглого стола – обсуждение истории подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, военных преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, противодействия попыткам искажения исторических фактов об истории Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20200826/fashizm-1576335045.html

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республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, владимир константинов, республика крым, общество