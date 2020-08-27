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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200827/patriotizm-1576376404.html
Глава крымского парламента предложил "прививать" молодежь от нацизма
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:24
2020-08-27T13:24
75 лет великой победы
без срока давности
владимир константинов
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Глава крымского парламента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Konstantinov" target="_blank">Владимир Константинов</a> заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода прививкой от нацизма.По его словам, на негативном опыте <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a>, где идет активная фальсификация история Великой Отечественной войны, особенно видно, как важно системно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения."Работы в этом направлении предстоит еще много. Эта работа жизненно важна, чтобы наши дети несли память о войне и были защитниками истории", - сказал Константинов.Круглый стол организован в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне и реализации международного общественного проекта "<a href="https://ria.ru/category_-bez-sroka-davnosti" target="_blank">Без срока давности</a>". Основная цель круглого стола – обсуждение истории подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, военных преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, противодействия попыткам искажения исторических фактов об истории Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20200826/fashizm-1576335045.html
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республика крым
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без срока давности, владимир константинов, республика крым, общество

Глава крымского парламента предложил "прививать" молодежь от нацизма

13:24 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРоссийский триколор на палубе парусника "Херсонес" в Крыму
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи, что станет своего рода прививкой от нацизма.

"Сейчас мы все ищем прививку от коронавируса, а нам еще нужно привить молодежь от нацизма. Необходимо активизировать работу по патриотическому воспитанию молодежи", - сказал Константинов, выступая на заседании круглого стола на тему "Без срока давности – живая память поколений".

По его словам, на негативном опыте Украины, где идет активная фальсификация история Великой Отечественной войны, особенно видно, как важно системно заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
"Работы в этом направлении предстоит еще много. Эта работа жизненно важна, чтобы наши дети несли память о войне и были защитниками истории", - сказал Константинов.
Круглый стол организован в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне и реализации международного общественного проекта "Без срока давности". Основная цель круглого стола – обсуждение истории подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, военных преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, противодействия попыткам искажения исторических фактов об истории Великой Отечественной войны.
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75 лет Великой ПобедыБез срока давностиВладимир КонстантиновРеспублика КрымОбщество
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