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Онлайн-конференция о медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии
7 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Будущее медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии".
2020-08-27T16:12
2020-08-27T16:12
анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=d8_y-Z40bVliCss5PJOSznn-ghsN7RAMVwsAMCp6TyZtQChNh0rYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200907%2f952878285.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- руководитель сайта и радио Sputnik Илона ОВАКИМЯН (Россия);<br>- управляющая Eju TV Лилиан Патрисия Кадена БАКА (Боливия);<br>- директор Ecuador TV Бирон ГАЛАРЗА (Эквадор);<br>- журналист Segundo a Segundo Калеб Ордоньез ТАЛАВЕРА (Мексика);<br>- представитель La Prensa (Панама). <br><br>Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.<br><br>Регион Латинской Америки и Карибского бассейна стал новым эпицентром распространения COVID-19. Ухудшение эпидемиологической обстановки и массовые случаи заражения населения разворачиваются на фоне глубокого экономического кризиса, который обостряет и без того бедственное положение государств региона. Целый ряд отраслей, обеспечивающих функционирование стран, оказался на грани коллапса. <br>Медиаиндустрия не стала исключением –&nbsp;разрушительное влияние пандемии отразилось также и на развитии средств массовой информации. Они стали единственным источником оповещения о происходящем не только в латиноамериканском регионе, но и во всем мире, однако перспективы их функционирования в условиях пандемии пессимистичны.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии

16:12 27.08.2020
10
7 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Будущее медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель сайта и радио Sputnik Илона ОВАКИМЯН (Россия);
- управляющая Eju TV Лилиан Патрисия Кадена БАКА (Боливия);
- директор Ecuador TV Бирон ГАЛАРЗА (Эквадор);
- журналист Segundo a Segundo Калеб Ордоньез ТАЛАВЕРА (Мексика);
- представитель La Prensa (Панама).

Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна стал новым эпицентром распространения COVID-19. Ухудшение эпидемиологической обстановки и массовые случаи заражения населения разворачиваются на фоне глубокого экономического кризиса, который обостряет и без того бедственное положение государств региона. Целый ряд отраслей, обеспечивающих функционирование стран, оказался на грани коллапса.
Медиаиндустрия не стала исключением – разрушительное влияние пандемии отразилось также и на развитии средств массовой информации. Они стали единственным источником оповещения о происходящем не только в латиноамериканском регионе, но и во всем мире, однако перспективы их функционирования в условиях пандемии пессимистичны.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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