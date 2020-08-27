Онлайн-конференция о медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии
7 сентября в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Будущее медиаиндустрии Латинской Америки после пандемии".
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Участники:
- руководитель сайта и радио Sputnik Илона ОВАКИМЯН (Россия);
- управляющая Eju TV Лилиан Патрисия Кадена БАКА (Боливия);
- директор Ecuador TV Бирон ГАЛАРЗА (Эквадор);
- журналист Segundo a Segundo Калеб Ордоньез ТАЛАВЕРА (Мексика);
- представитель La Prensa (Панама).
Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна стал новым эпицентром распространения COVID-19. Ухудшение эпидемиологической обстановки и массовые случаи заражения населения разворачиваются на фоне глубокого экономического кризиса, который обостряет и без того бедственное положение государств региона. Целый ряд отраслей, обеспечивающих функционирование стран, оказался на грани коллапса.
Медиаиндустрия не стала исключением – разрушительное влияние пандемии отразилось также и на развитии средств массовой информации. Они стали единственным источником оповещения о происходящем не только в латиноамериканском регионе, но и во всем мире, однако перспективы их функционирования в условиях пандемии пессимистичны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель сайта и радио Sputnik Илона ОВАКИМЯН (Россия);
- управляющая Eju TV Лилиан Патрисия Кадена БАКА (Боливия);
- директор Ecuador TV Бирон ГАЛАРЗА (Эквадор);
- журналист Segundo a Segundo Калеб Ордоньез ТАЛАВЕРА (Мексика);
- представитель La Prensa (Панама).
Модератор – глава представительства МИА "Россия сегодня" в Уругвае Олег ВЯЗЬМИТИНОВ.
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна стал новым эпицентром распространения COVID-19. Ухудшение эпидемиологической обстановки и массовые случаи заражения населения разворачиваются на фоне глубокого экономического кризиса, который обостряет и без того бедственное положение государств региона. Целый ряд отраслей, обеспечивающих функционирование стран, оказался на грани коллапса.
Медиаиндустрия не стала исключением – разрушительное влияние пандемии отразилось также и на развитии средств массовой информации. Они стали единственным источником оповещения о происходящем не только в латиноамериканском регионе, но и во всем мире, однако перспективы их функционирования в условиях пандемии пессимистичны.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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