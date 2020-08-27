https://ria.ru/20200827/orenburg-1576386086.html
В Оренбурге откроется центр цифрового образования детей
Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется 1 сентября в Оренбурге на площадке Оренбургского колледжа экономики и информатики, говорится в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:32
2020-08-27T15:32
2020-08-27T15:32
оренбургская область
денис паслер
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_1379:0:5020:2048_1400x0_80_0_0_8046f37e7d1df5f3eaa3d7ab146b9775.jpg
<strong>ОРЕНБУРГ, 27 авг - РИА Новости</strong>. Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется 1 сентября в <a href="https://ria.ru/location_Orenburg" target="_blank">Оренбурге</a> на площадке Оренбургского колледжа экономики и информатики, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."Первого сентября в Оренбурге откроется центр цифрового образования детей "IT-куб". Это первый IT- центр для оренбургских школьников. Пройти в нем обучение смогут ребята в возрасте от 7 до 17 лет", - отмечает пресс-служба. На базе колледжа созданы пять мастерских по направлению "Информационные и коммуникационные технологии", оснащенные современным оборудованием. На сегодняшний день в здании заканчивается ремонт: перед началом учебного года заменены окна и двери, отремонтированы помещения для занятий, спортивный и актовый залы, сети отопления и электроснабжения."Площадки для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в области IT-технологий соответствуют мировым стандартам – они появились в рамках нацпроекта "Образование". Полноправным участником образовательного процесса в Оренбургском колледже экономики и информатики являются будущие работодатели, взаимодействие с которыми осуществляется на всех этапах обучения. Таким образом, система среднего профессионального образования – это возможность не просто получить профессию, но и стать реально востребованным специалистом", - отмечает пресс-служба.Накануне открытия центра в нем побывал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отметивший необходимость систематической модернизации всего процесса образования в регионе. "Изменения должны быть не просто быстрыми, они должны давать наибольший эффект для молодёжи Оренбургской области", – отметил губернатор .
https://ria.ru/20200825/skoraya-1576294211.html
оренбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_1834:0:4565:2048_1400x0_80_0_0_46b9148521992c15c980cd34b5a880e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбург
ОРЕНБУРГ, 27 авг - РИА Новости
. Первый центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется 1 сентября в Оренбурге
на площадке Оренбургского колледжа экономики и информатики, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Первого сентября в Оренбурге откроется центр цифрового образования детей "IT-куб". Это первый IT- центр для оренбургских школьников. Пройти в нем обучение смогут ребята в возрасте от 7 до 17 лет", - отмечает пресс-служба.
На базе колледжа созданы пять мастерских по направлению "Информационные и коммуникационные технологии", оснащенные современным оборудованием. На сегодняшний день в здании заканчивается ремонт: перед началом учебного года заменены окна и двери, отремонтированы помещения для занятий, спортивный и актовый залы, сети отопления и электроснабжения.
"Площадки для подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в области IT-технологий соответствуют мировым стандартам – они появились в рамках нацпроекта "Образование". Полноправным участником образовательного процесса в Оренбургском колледже экономики и информатики являются будущие работодатели, взаимодействие с которыми осуществляется на всех этапах обучения. Таким образом, система среднего профессионального образования – это возможность не просто получить профессию, но и стать реально востребованным специалистом", - отмечает пресс-служба.
Накануне открытия центра в нем побывал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, отметивший необходимость систематической модернизации всего процесса образования в регионе. "Изменения должны быть не просто быстрыми, они должны давать наибольший эффект для молодёжи Оренбургской области", – отметил губернатор .