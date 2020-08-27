https://ria.ru/20200827/optika-1576354226.html

Александр Новиков: линейка фотоаппаратов "Зенит-М" будет продолжена

Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России за последние несколько лет стала мейнстримом. Встать в один ряд с мировыми производителями продукции... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:00

2020-08-27T10:00

2020-08-27T10:19

форум "армия — 2020"

холдинг швабе

як-130

интервью - авторы

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<em>Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России за последние несколько лет стала мейнстримом. Встать в один ряд с мировыми производителями продукции гражданского назначения стремятся практически все предприятия оборонки. Не является исключением и входящий в "<a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank" data-auto="true">Швабе</a>" Красногорский завод им. С.А. Зверева. Помимо традиционного для себя оптического и оптико-электронного приборостроения, завод начал заниматься системами для борьбы с коронавирусом и достиг в этой сфере определенных результатов. Генеральный директор завода Александр Новиков в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину на форуме "Армия-2020" рассказал о новом приборе для определения коронавируса в воздухе, продолжении линейки фотоаппаратов "Зенит-М", а также о развитии оптических прицелов для снайперского оружия и систем наблюдения для военной техники.</em><strong>— Александр Валерьевич, Красногорский завод им. С. А. Зверева демонстрирует на Международном форуме "Армия-2020" внушительную линейку продукции. Что вам, как руководителю завода, хотелось бы особенно выделить?</strong>— Мы подготовили для "Армии" около 20 наименований. Наши изделия можно разделить на несколько подгрупп, наиболее массовая из которых прицелы. Мы показываем два модернизированных прицела и те, что уже находятся в серийном производстве и пользуются спросом. Среди достаточно крупных приборов, которые относятся к обзорно-прицельной тематике, — оптико-электронная обзорно-прицельная станция ОПС-28 для вертолетов. Также мы демонстрируем макет прототипа системы СОЛТ-25, разработанный для самолета "<a href="http://ria.ru/product_JAk_130/" target="_blank" data-auto="true">Як-130</a>".Впервые в Кубинке будет представлен стабилизированный прибор наблюдения СПН-2 гражданского назначения для обнаружения и распознавания объектов днем и ночью, который может применяться в составе подвижной техники для поисково-спасательных операций в зоне плохой видимости, а также для обнаружения очагов возгорания и утечек тепла на объектах энергетики с воздуха.Кроме того, КМЗ представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор "Детектор-БИО", который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут в зависимости от концентрации патогенов и других факторов. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что лично меня больше всего радует, когда в номенклатуре производимых изделий появляется что-то новое. У нас сложилась некая традиция – каждый год на форуме "Армия" КМЗ представляет что-то новое. Это показывает высокий уровень квалификации научно-технического потенциала завода.<strong>— Когда планируется начать серийное производство "Детектора-БИО"? Есть ли заказы на этот прибор?</strong>— Государственные испытания этого прибора завершены только в июне, сертификационные документы пока готовятся, и вскоре мы их получим, поэтому о заказах говорить рано. Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности.<strong>— Каков сейчас процент гражданской и военной продукции, производимой предприятием?</strong>— Согласно стратегии <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>, к 2025 году доля гражданской продукции в общей выручке корпорации должна достигнуть 50%. Нам удалось добиться этого показателя уже сейчас: на сегодняшний день порядка половины от общего объема выпускаемой продукции КМЗ это товары для гражданского рынка. Сюда входит медицинская техника, фотообъективы, наблюдательная техника и так далее.<strong>— Пандемия повлияла на производственные показатели завода?</strong>— Недавние события повлияли на всех. Как и другим предприятиям, нам пришлось в короткие сроки проанализировать всю нашу деятельность и сфокусироваться на актуальных ресурсах и технологиях. КМЗ оперативно запустил производство по выпуску тепловизионной системы дистанционного измерения температуры IR236. На сегодняшний день, начиная с апреля, мы уже поставили более 1500 таких приборов. Оборудование недешевое, следовательно, его продажи составили весомую долю выручки нашего предприятия. Бюджет предприятия не предусматривал ситуацию, в которой часть персонала будет находиться дома с сохранением заработной платы, которую мы выплачивали в полном объеме, но мы смогли быстро мобилизоваться и начать выпуск невостребованного раннее изделия. Думаю, со временем необходимость его использования будет только возрастать, так как это крайне удобно на предприятиях. Мы и сами начали эксплуатировать систему IR236 в своих проходных и тем самым устранили риск заражения людей, которые раньше измеряли температуру ИК-термометром вручную. Бесконтактное оборудование имеет высокую эффективность измерений, так как погрешность составляет не более 0,3 градуса. Это очень хороший показатель. И неслучайно, что на проходных форума "Армия" измеряет температуру у посетителей именно наше оборудование.<strong>— Сколько вы заработали на этих приборах за период пандемии?</strong>— Выручка по одному этому изделию уже больше двух миллиардов рублей, но итоговые финансовые показатели подводить еще рано. Как говорится, цыплят по осени считают, поэтому время покажет, а пока запросы продолжают поступать. На август в портфеле заказов уже порядка 350 приборов. Пока среди заказчиков преимущественно госструктуры.<strong>— Еще одним вашим гражданским направлением являются объективы для фотоаппарата "Зенит". Не так давно анонсировалось создание нового объектива "Зенитар-12". Когда начнете его производство и продажи?</strong>— Серийное производство уже в процессе, мы готовим презентацию "Зенитар-12" на Фотофоруме, который состоится в октябре этого года. Что касается новинок в части фототехники, то мы продолжаем сотрудничество с компанией Leica, и если раньше мы предлагали потребителям наш фотоаппарат "Зенит-М" с фотообъективом "Зенитар 1/35", то сейчас мы расширяем линейку объективов. Leica разработала свой объектив 1/90 для этого фотоаппарата, и ближе к новогодним праздникам мы предложим два варианта поставки – с одним объективом и с двумя. В следующем году мы также планируем премьеру еще двух объективов для "Зенит-М". По нашей оценке, они будут очень высокого качества и найдут своего потребителя. Кроме того, планируется отгрузка на экспорт порядка 100 камер "Зенит-М".<strong>— Кому?</strong>— Они просто будут продаваться по всей фирменной сети магазинов Leica.<strong>— Как сейчас идут продажи "Зенит-М"?</strong>— Мы изначально не рассчитывали, что это будет массовый продукт. Фотоаппарат достаточно дорогой, штучный, рассчитан на людей, которые формируют коллекции подобных эксклюзивных вещей. Мы будем развивать линейку этих фотоаппаратов, чтобы в ней появились более доступные модели.<strong>— То есть будет еще несколько моделей "Зенита"?</strong>— Да. Мы планируем начать этот процесс в 2021 году.<strong>— Давайте к другой теме – системам наблюдения. Куда сейчас движется это направление? Каковы тенденции развития?</strong>— Сейчас у нас разработан новый прибор наблюдения, который может использоваться как в специальной технике, так и в гражданских проектах. Он совмещает телевизионный и тепловизионный объективы для наблюдения днем и ночью. Но если говорить об общих тенденциях, то понятно, что военные хотят видеть дальше, лучше и так далее. Но кроме того, речь идет и о повышении функциональности этих устройств, и об увеличении их автономности. То есть если раньше всем управлял человек, то сейчас в этих приборах находят свое отражение процессы автоматизации. Речь идет о захвате, сопровождении цели, ее идентификации и так далее. Это касается и тех приборов, которые мы показываем на "Армии", – ОПС-28 и СОЛТ-25. Внешне они не отличаются от предшественников, а вот блок обработки информации там сильно изменен. Его возможности и функционал позволяют в перспективе использовать нейросети, чтобы алгоритмы работы прибора стали самообучающимися.<strong>— Расскажите о тепловизорах, которые используются в современной российской бронетехнике, в частности, про ТПК-К. </strong>— Те тенденции, о которых я сказал выше, к этому прибору тоже подходят. Но чтобы было понятнее, могу сказать так – ТПК-К (тепловизионный канал) разрабатывался в целях импортозамещения камеры Catherine FC (тепловизор высокого разрешения), которая в свое время использовалась на "<a href="http://ria.ru/product_T_80/" target="_blank" data-auto="true">Т-80</a>" и на "<a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>". Что касается "Арматы", то на ней изначально не предполагалось использовать импортный тепловизор. Опыт эксплуатации подтверждает, что характеристики нашего тепловизора не хуже импортной камеры, а в чем-то даже превосходят ее. В ТПК-К тоже планируется замена блока обработки информации, который позволит существенно модифицировать прибор по желанию заказчика.<strong>— Теперь о СОЛТ-25. Сейчас он устанавливается на "<a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>", но на "Армии" вы покажете вариант для "Як-130". Для каких еще самолетов планируется эту систему адаптировать?</strong>— Могу сказать, что планируется разработка для другого типа самолета. Это будет новый борт и новый прибор – более сложный, более функциональный, но пока рано об этом говорить.<strong>— Еще одним направлением КМЗ являются прицелы для стрелкового оружия. Это очень конкурентная сфера. Как оцените рынок и вашу продукцию на нем? </strong>— Вы правы насчет того, что этот сектор имеет высокую конкурентность, особенно в части гражданского оружия, но мы больше ориентированы на специальные прицелы. Основной эта тематика является на Новосибирском приборостроительном заводе, входящем также в холдинг "Швабе". У нас весьма узкая ниша. В основном это снайперское оружие, оружие спецназначения.<strong>— В СМИ не так давно появилась информация о том, что в России ведутся разработки новых дальнобойных винтовок, стреляющих на семь километров. Реально ли создать такой прицел, с помощью которого можно будет увидеть на семь километров, да еще и попасть в цель?</strong>— Мне сложно комментировать эти сообщения, поскольку и прицел, и само оружие создаются в комплексе, поэтому я не могу ничего сказать в отрыве от самой винтовки. Теоретически такую видимость можно обеспечить, вопрос будет в качестве картинки и возможности вести прицельную стрельбу. Но это из области теории. Здесь ведь всегда стоит еще вопрос целесообразности. Допустим, танки мы тоже можем обеспечивать прицелами с большей дальностью обнаружения, но это ограничивается возможностями оружия, которое на нем установлено. Можно сделать очень дорогую систему, но она не найдет своего потребителя из-за низкой эффективности.<strong>— Я обратил внимание, что в последнее время растет тренд на футуристичность в области вооружений. Все стремятся сделать что-то из будущего. Может, у вас есть какие-то интересные перспективные разработки, о которых можно рассказать? Может, прицел, позволяющий видеть сквозь стены или понять настроение человека?</strong>— Чудесами мы точно не занимаемся, мы занимаемся технической эволюцией своих приборов. Ведь те изменения, которые вносятся в изделие в ходе модернизации, еще вчера казались нереальными, а сегодня мы их внедряем. В своей идеологии мы настроены на совершенствование того, что уже сделано, а не на производство фантастических приборов, которые окажутся невостребованными.<strong>— Чем сейчас занят ваш научно-технический центр?</strong>— Конечно, есть новые разработки, о которых пока не нужно рассказывать. Некоторые из них ориентированы на работу в космосе, в частности, речь идет о дистанционном зондировании Земли.<strong>— А по прицелам для стрелкового оружия ничего нового?</strong>— На сегодняшний день совершенствуем то, что есть. По другим направлениям — мы работаем над новыми тепловизионными приборами, новыми системами наблюдения, в том числе на охлаждаемых матрицах, это достаточно специальные и дорогие продукты.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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