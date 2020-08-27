Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/optika-1576354226.html
Александр Новиков: линейка фотоаппаратов "Зенит-М" будет продолжена
Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России за последние несколько лет стала мейнстримом. Встать в один ряд с мировыми производителями продукции... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:00
2020-08-27T10:19
форум "армия — 2020"
холдинг швабе
як-130
интервью - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576343509_116:70:2616:1476_1400x0_80_0_0_3689b2e4363d8031a181ad1c6b37d172.jpg
<em>Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России за последние несколько лет стала мейнстримом. Встать в один ряд с мировыми производителями продукции гражданского назначения стремятся практически все предприятия оборонки. Не является исключением и входящий в "<a href="http://ria.ru/organization_SHvabe/" target="_blank" data-auto="true">Швабе</a>" Красногорский завод им. С.А. Зверева. Помимо традиционного для себя оптического и оптико-электронного приборостроения, завод начал заниматься системами для борьбы с коронавирусом и достиг в этой сфере определенных результатов. Генеральный директор завода Александр Новиков в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину на форуме "Армия-2020" рассказал о новом приборе для определения коронавируса в воздухе, продолжении линейки фотоаппаратов "Зенит-М", а также о развитии оптических прицелов для снайперского оружия и систем наблюдения для военной техники.</em><strong>— Александр Валерьевич, Красногорский завод им. С. А. Зверева демонстрирует на Международном форуме "Армия-2020" внушительную линейку продукции. Что вам, как руководителю завода, хотелось бы особенно выделить?</strong>— Мы подготовили для "Армии" около 20 наименований. Наши изделия можно разделить на несколько подгрупп, наиболее массовая из которых прицелы. Мы показываем два модернизированных прицела и те, что уже находятся в серийном производстве и пользуются спросом. Среди достаточно крупных приборов, которые относятся к обзорно-прицельной тематике, — оптико-электронная обзорно-прицельная станция ОПС-28 для вертолетов. Также мы демонстрируем макет прототипа системы СОЛТ-25, разработанный для самолета "<a href="http://ria.ru/product_JAk_130/" target="_blank" data-auto="true">Як-130</a>".Впервые в Кубинке будет представлен стабилизированный прибор наблюдения СПН-2 гражданского назначения для обнаружения и распознавания объектов днем и ночью, который может применяться в составе подвижной техники для поисково-спасательных операций в зоне плохой видимости, а также для обнаружения очагов возгорания и утечек тепла на объектах энергетики с воздуха.Кроме того, КМЗ представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор "Детектор-БИО", который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут в зависимости от концентрации патогенов и других факторов. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что лично меня больше всего радует, когда в номенклатуре производимых изделий появляется что-то новое. У нас сложилась некая традиция – каждый год на форуме "Армия" КМЗ представляет что-то новое. Это показывает высокий уровень квалификации научно-технического потенциала завода.<strong>— Когда планируется начать серийное производство "Детектора-БИО"? Есть ли заказы на этот прибор?</strong>— Государственные испытания этого прибора завершены только в июне, сертификационные документы пока готовятся, и вскоре мы их получим, поэтому о заказах говорить рано. Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности.<strong>— Каков сейчас процент гражданской и военной продукции, производимой предприятием?</strong>— Согласно стратегии <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>, к 2025 году доля гражданской продукции в общей выручке корпорации должна достигнуть 50%. Нам удалось добиться этого показателя уже сейчас: на сегодняшний день порядка половины от общего объема выпускаемой продукции КМЗ это товары для гражданского рынка. Сюда входит медицинская техника, фотообъективы, наблюдательная техника и так далее.<strong>— Пандемия повлияла на производственные показатели завода?</strong>— Недавние события повлияли на всех. Как и другим предприятиям, нам пришлось в короткие сроки проанализировать всю нашу деятельность и сфокусироваться на актуальных ресурсах и технологиях. КМЗ оперативно запустил производство по выпуску тепловизионной системы дистанционного измерения температуры IR236. На сегодняшний день, начиная с апреля, мы уже поставили более 1500 таких приборов. Оборудование недешевое, следовательно, его продажи составили весомую долю выручки нашего предприятия. Бюджет предприятия не предусматривал ситуацию, в которой часть персонала будет находиться дома с сохранением заработной платы, которую мы выплачивали в полном объеме, но мы смогли быстро мобилизоваться и начать выпуск невостребованного раннее изделия. Думаю, со временем необходимость его использования будет только возрастать, так как это крайне удобно на предприятиях. Мы и сами начали эксплуатировать систему IR236 в своих проходных и тем самым устранили риск заражения людей, которые раньше измеряли температуру ИК-термометром вручную. Бесконтактное оборудование имеет высокую эффективность измерений, так как погрешность составляет не более 0,3 градуса. Это очень хороший показатель. И неслучайно, что на проходных форума "Армия" измеряет температуру у посетителей именно наше оборудование.<strong>— Сколько вы заработали на этих приборах за период пандемии?</strong>— Выручка по одному этому изделию уже больше двух миллиардов рублей, но итоговые финансовые показатели подводить еще рано. Как говорится, цыплят по осени считают, поэтому время покажет, а пока запросы продолжают поступать. На август в портфеле заказов уже порядка 350 приборов. Пока среди заказчиков преимущественно госструктуры.<strong>— Еще одним вашим гражданским направлением являются объективы для фотоаппарата "Зенит". Не так давно анонсировалось создание нового объектива "Зенитар-12". Когда начнете его производство и продажи?</strong>— Серийное производство уже в процессе, мы готовим презентацию "Зенитар-12" на Фотофоруме, который состоится в октябре этого года. Что касается новинок в части фототехники, то мы продолжаем сотрудничество с компанией Leica, и если раньше мы предлагали потребителям наш фотоаппарат "Зенит-М" с фотообъективом "Зенитар 1/35", то сейчас мы расширяем линейку объективов. Leica разработала свой объектив 1/90 для этого фотоаппарата, и ближе к новогодним праздникам мы предложим два варианта поставки – с одним объективом и с двумя. В следующем году мы также планируем премьеру еще двух объективов для "Зенит-М". По нашей оценке, они будут очень высокого качества и найдут своего потребителя. Кроме того, планируется отгрузка на экспорт порядка 100 камер "Зенит-М".<strong>— Кому?</strong>— Они просто будут продаваться по всей фирменной сети магазинов Leica.<strong>— Как сейчас идут продажи "Зенит-М"?</strong>— Мы изначально не рассчитывали, что это будет массовый продукт. Фотоаппарат достаточно дорогой, штучный, рассчитан на людей, которые формируют коллекции подобных эксклюзивных вещей. Мы будем развивать линейку этих фотоаппаратов, чтобы в ней появились более доступные модели.<strong>— То есть будет еще несколько моделей "Зенита"?</strong>— Да. Мы планируем начать этот процесс в 2021 году.<strong>— Давайте к другой теме – системам наблюдения. Куда сейчас движется это направление? Каковы тенденции развития?</strong>— Сейчас у нас разработан новый прибор наблюдения, который может использоваться как в специальной технике, так и в гражданских проектах. Он совмещает телевизионный и тепловизионный объективы для наблюдения днем и ночью. Но если говорить об общих тенденциях, то понятно, что военные хотят видеть дальше, лучше и так далее. Но кроме того, речь идет и о повышении функциональности этих устройств, и об увеличении их автономности. То есть если раньше всем управлял человек, то сейчас в этих приборах находят свое отражение процессы автоматизации. Речь идет о захвате, сопровождении цели, ее идентификации и так далее. Это касается и тех приборов, которые мы показываем на "Армии", – ОПС-28 и СОЛТ-25. Внешне они не отличаются от предшественников, а вот блок обработки информации там сильно изменен. Его возможности и функционал позволяют в перспективе использовать нейросети, чтобы алгоритмы работы прибора стали самообучающимися.<strong>— Расскажите о тепловизорах, которые используются в современной российской бронетехнике, в частности, про ТПК-К. </strong>— Те тенденции, о которых я сказал выше, к этому прибору тоже подходят. Но чтобы было понятнее, могу сказать так – ТПК-К (тепловизионный канал) разрабатывался в целях импортозамещения камеры Catherine FC (тепловизор высокого разрешения), которая в свое время использовалась на "<a href="http://ria.ru/product_T_80/" target="_blank" data-auto="true">Т-80</a>" и на "<a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>". Что касается "Арматы", то на ней изначально не предполагалось использовать импортный тепловизор. Опыт эксплуатации подтверждает, что характеристики нашего тепловизора не хуже импортной камеры, а в чем-то даже превосходят ее. В ТПК-К тоже планируется замена блока обработки информации, который позволит существенно модифицировать прибор по желанию заказчика.<strong>— Теперь о СОЛТ-25. Сейчас он устанавливается на "<a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>", но на "Армии" вы покажете вариант для "Як-130". Для каких еще самолетов планируется эту систему адаптировать?</strong>— Могу сказать, что планируется разработка для другого типа самолета. Это будет новый борт и новый прибор – более сложный, более функциональный, но пока рано об этом говорить.<strong>— Еще одним направлением КМЗ являются прицелы для стрелкового оружия. Это очень конкурентная сфера. Как оцените рынок и вашу продукцию на нем? </strong>— Вы правы насчет того, что этот сектор имеет высокую конкурентность, особенно в части гражданского оружия, но мы больше ориентированы на специальные прицелы. Основной эта тематика является на Новосибирском приборостроительном заводе, входящем также в холдинг "Швабе". У нас весьма узкая ниша. В основном это снайперское оружие, оружие спецназначения.<strong>— В СМИ не так давно появилась информация о том, что в России ведутся разработки новых дальнобойных винтовок, стреляющих на семь километров. Реально ли создать такой прицел, с помощью которого можно будет увидеть на семь километров, да еще и попасть в цель?</strong>— Мне сложно комментировать эти сообщения, поскольку и прицел, и само оружие создаются в комплексе, поэтому я не могу ничего сказать в отрыве от самой винтовки. Теоретически такую видимость можно обеспечить, вопрос будет в качестве картинки и возможности вести прицельную стрельбу. Но это из области теории. Здесь ведь всегда стоит еще вопрос целесообразности. Допустим, танки мы тоже можем обеспечивать прицелами с большей дальностью обнаружения, но это ограничивается возможностями оружия, которое на нем установлено. Можно сделать очень дорогую систему, но она не найдет своего потребителя из-за низкой эффективности.<strong>— Я обратил внимание, что в последнее время растет тренд на футуристичность в области вооружений. Все стремятся сделать что-то из будущего. Может, у вас есть какие-то интересные перспективные разработки, о которых можно рассказать? Может, прицел, позволяющий видеть сквозь стены или понять настроение человека?</strong>— Чудесами мы точно не занимаемся, мы занимаемся технической эволюцией своих приборов. Ведь те изменения, которые вносятся в изделие в ходе модернизации, еще вчера казались нереальными, а сегодня мы их внедряем. В своей идеологии мы настроены на совершенствование того, что уже сделано, а не на производство фантастических приборов, которые окажутся невостребованными.<strong>— Чем сейчас занят ваш научно-технический центр?</strong>— Конечно, есть новые разработки, о которых пока не нужно рассказывать. Некоторые из них ориентированы на работу в космосе, в частности, речь идет о дистанционном зондировании Земли.<strong>— А по прицелам для стрелкового оружия ничего нового?</strong>— На сегодняшний день совершенствуем то, что есть. По другим направлениям — мы работаем над новыми тепловизионными приборами, новыми системами наблюдения, в том числе на охлаждаемых матрицах, это достаточно специальные и дорогие продукты.
https://ria.ru/20200706/1573927935.html
https://ria.ru/20200314/1568596747.html
https://ria.ru/20200602/1572326475.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/ii-1576341982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191116/1561014095.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572511987.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576343509_0:37:2678:2047_1400x0_80_0_0_eef848721e9bf68414c705bd19c3242b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "армия — 2020", холдинг швабе, як-130, интервью - авторы

Александр Новиков: линейка фотоаппаратов "Зенит-М" будет продолжена

10:00 27.08.2020 (обновлено: 10:19 27.08.2020)
316
© Фото : пресс-служба "Швабе"Генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева Александр Новиков
Генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева Александр Новиков
© Фото : пресс-служба "Швабе"
Диверсификация оборонно-промышленного комплекса России за последние несколько лет стала мейнстримом. Встать в один ряд с мировыми производителями продукции гражданского назначения стремятся практически все предприятия оборонки. Не является исключением и входящий в "Швабе" Красногорский завод им. С.А. Зверева. Помимо традиционного для себя оптического и оптико-электронного приборостроения, завод начал заниматься системами для борьбы с коронавирусом и достиг в этой сфере определенных результатов. Генеральный директор завода Александр Новиков в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину на форуме "Армия-2020" рассказал о новом приборе для определения коронавируса в воздухе, продолжении линейки фотоаппаратов "Зенит-М", а также о развитии оптических прицелов для снайперского оружия и систем наблюдения для военной техники.
— Александр Валерьевич, Красногорский завод им. С. А. Зверева демонстрирует на Международном форуме "Армия-2020" внушительную линейку продукции. Что вам, как руководителю завода, хотелось бы особенно выделить?
— Мы подготовили для "Армии" около 20 наименований. Наши изделия можно разделить на несколько подгрупп, наиболее массовая из которых прицелы. Мы показываем два модернизированных прицела и те, что уже находятся в серийном производстве и пользуются спросом. Среди достаточно крупных приборов, которые относятся к обзорно-прицельной тематике, — оптико-электронная обзорно-прицельная станция ОПС-28 для вертолетов. Также мы демонстрируем макет прототипа системы СОЛТ-25, разработанный для самолета "Як-130".
Впервые в Кубинке будет представлен стабилизированный прибор наблюдения СПН-2 гражданского назначения для обнаружения и распознавания объектов днем и ночью, который может применяться в составе подвижной техники для поисково-спасательных операций в зоне плохой видимости, а также для обнаружения очагов возгорания и утечек тепла на объектах энергетики с воздуха.
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле
6 июля, 02:29
Эксперт рассказал, можно ли обмануть систему распознавания лиц
Кроме того, КМЗ представляет абсолютно новый продукт — медико-биологический прибор "Детектор-БИО", который определяет в помещении бактерии, токсины и вирусы, в том числе COVID-19. Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут в зависимости от концентрации патогенов и других факторов.
Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что лично меня больше всего радует, когда в номенклатуре производимых изделий появляется что-то новое. У нас сложилась некая традиция – каждый год на форуме "Армия" КМЗ представляет что-то новое. Это показывает высокий уровень квалификации научно-технического потенциала завода.
— Когда планируется начать серийное производство "Детектора-БИО"? Есть ли заказы на этот прибор?
— Государственные испытания этого прибора завершены только в июне, сертификационные документы пока готовятся, и вскоре мы их получим, поэтому о заказах говорить рано. Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности.
Медик
14 марта, 12:08
Для московских медиков организуют курсы по биологической безопасности
— Каков сейчас процент гражданской и военной продукции, производимой предприятием?
— Согласно стратегии Ростеха, к 2025 году доля гражданской продукции в общей выручке корпорации должна достигнуть 50%. Нам удалось добиться этого показателя уже сейчас: на сегодняшний день порядка половины от общего объема выпускаемой продукции КМЗ это товары для гражданского рынка. Сюда входит медицинская техника, фотообъективы, наблюдательная техника и так далее.
— Пандемия повлияла на производственные показатели завода?
— Недавние события повлияли на всех. Как и другим предприятиям, нам пришлось в короткие сроки проанализировать всю нашу деятельность и сфокусироваться на актуальных ресурсах и технологиях. КМЗ оперативно запустил производство по выпуску тепловизионной системы дистанционного измерения температуры IR236. На сегодняшний день, начиная с апреля, мы уже поставили более 1500 таких приборов. Оборудование недешевое, следовательно, его продажи составили весомую долю выручки нашего предприятия.
Бюджет предприятия не предусматривал ситуацию, в которой часть персонала будет находиться дома с сохранением заработной платы, которую мы выплачивали в полном объеме, но мы смогли быстро мобилизоваться и начать выпуск невостребованного раннее изделия. Думаю, со временем необходимость его использования будет только возрастать, так как это крайне удобно на предприятиях. Мы и сами начали эксплуатировать систему IR236 в своих проходных и тем самым устранили риск заражения людей, которые раньше измеряли температуру ИК-термометром вручную. Бесконтактное оборудование имеет высокую эффективность измерений, так как погрешность составляет не более 0,3 градуса. Это очень хороший показатель. И неслучайно, что на проходных форума "Армия" измеряет температуру у посетителей именно наше оборудование.
Измерение температуры
2 июня, 08:42Распространение нового коронавируса
Названы три новых правила измерения температуры
— Сколько вы заработали на этих приборах за период пандемии?
— Выручка по одному этому изделию уже больше двух миллиардов рублей, но итоговые финансовые показатели подводить еще рано. Как говорится, цыплят по осени считают, поэтому время покажет, а пока запросы продолжают поступать. На август в портфеле заказов уже порядка 350 приборов. Пока среди заказчиков преимущественно госструктуры.
— Еще одним вашим гражданским направлением являются объективы для фотоаппарата "Зенит". Не так давно анонсировалось создание нового объектива "Зенитар-12". Когда начнете его производство и продажи?
— Серийное производство уже в процессе, мы готовим презентацию "Зенитар-12" на Фотофоруме, который состоится в октябре этого года. Что касается новинок в части фототехники, то мы продолжаем сотрудничество с компанией Leica, и если раньше мы предлагали потребителям наш фотоаппарат "Зенит-М" с фотообъективом "Зенитар 1/35", то сейчас мы расширяем линейку объективов. Leica разработала свой объектив 1/90 для этого фотоаппарата, и ближе к новогодним праздникам мы предложим два варианта поставки – с одним объективом и с двумя. В следующем году мы также планируем премьеру еще двух объективов для "Зенит-М". По нашей оценке, они будут очень высокого качества и найдут своего потребителя. Кроме того, планируется отгрузка на экспорт порядка 100 камер "Зенит-М".
Глаз
26 августа, 16:44
"Увидеть" сквозь стену. Российские ученые представили новую разработку
— Кому?
— Они просто будут продаваться по всей фирменной сети магазинов Leica.
— Как сейчас идут продажи "Зенит-М"?
— Мы изначально не рассчитывали, что это будет массовый продукт. Фотоаппарат достаточно дорогой, штучный, рассчитан на людей, которые формируют коллекции подобных эксклюзивных вещей. Мы будем развивать линейку этих фотоаппаратов, чтобы в ней появились более доступные модели.
— То есть будет еще несколько моделей "Зенита"?
— Да. Мы планируем начать этот процесс в 2021 году.
— Давайте к другой теме – системам наблюдения. Куда сейчас движется это направление? Каковы тенденции развития?
— Сейчас у нас разработан новый прибор наблюдения, который может использоваться как в специальной технике, так и в гражданских проектах. Он совмещает телевизионный и тепловизионный объективы для наблюдения днем и ночью. Но если говорить об общих тенденциях, то понятно, что военные хотят видеть дальше, лучше и так далее. Но кроме того, речь идет и о повышении функциональности этих устройств, и об увеличении их автономности. То есть если раньше всем управлял человек, то сейчас в этих приборах находят свое отражение процессы автоматизации. Речь идет о захвате, сопровождении цели, ее идентификации и так далее. Это касается и тех приборов, которые мы показываем на "Армии", – ОПС-28 и СОЛТ-25. Внешне они не отличаются от предшественников, а вот блок обработки информации там сильно изменен. Его возможности и функционал позволяют в перспективе использовать нейросети, чтобы алгоритмы работы прибора стали самообучающимися.
— Расскажите о тепловизорах, которые используются в современной российской бронетехнике, в частности, про ТПК-К.
— Те тенденции, о которых я сказал выше, к этому прибору тоже подходят. Но чтобы было понятнее, могу сказать так – ТПК-К (тепловизионный канал) разрабатывался в целях импортозамещения камеры Catherine FC (тепловизор высокого разрешения), которая в свое время использовалась на "Т-80" и на "Т-90". Что касается "Арматы", то на ней изначально не предполагалось использовать импортный тепловизор. Опыт эксплуатации подтверждает, что характеристики нашего тепловизора не хуже импортной камеры, а в чем-то даже превосходят ее. В ТПК-К тоже планируется замена блока обработки информации, который позволит существенно модифицировать прибор по желанию заказчика.
Танки Т-90 (слева) и Т-80У во время демонстрационного показа военной техники на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
16 ноября 2019, 12:38
Американские военные протестировали российский танк Т-80
— Теперь о СОЛТ-25. Сейчас он устанавливается на "Су-25", но на "Армии" вы покажете вариант для "Як-130". Для каких еще самолетов планируется эту систему адаптировать?
— Могу сказать, что планируется разработка для другого типа самолета. Это будет новый борт и новый прибор – более сложный, более функциональный, но пока рано об этом говорить.
— Еще одним направлением КМЗ являются прицелы для стрелкового оружия. Это очень конкурентная сфера. Как оцените рынок и вашу продукцию на нем?
— Вы правы насчет того, что этот сектор имеет высокую конкурентность, особенно в части гражданского оружия, но мы больше ориентированы на специальные прицелы. Основной эта тематика является на Новосибирском приборостроительном заводе, входящем также в холдинг "Швабе". У нас весьма узкая ниша. В основном это снайперское оружие, оружие спецназначения.
— В СМИ не так давно появилась информация о том, что в России ведутся разработки новых дальнобойных винтовок, стреляющих на семь километров. Реально ли создать такой прицел, с помощью которого можно будет увидеть на семь километров, да еще и попасть в цель?
— Мне сложно комментировать эти сообщения, поскольку и прицел, и само оружие создаются в комплексе, поэтому я не могу ничего сказать в отрыве от самой винтовки. Теоретически такую видимость можно обеспечить, вопрос будет в качестве картинки и возможности вести прицельную стрельбу. Но это из области теории. Здесь ведь всегда стоит еще вопрос целесообразности. Допустим, танки мы тоже можем обеспечивать прицелами с большей дальностью обнаружения, но это ограничивается возможностями оружия, которое на нем установлено. Можно сделать очень дорогую систему, но она не найдет своего потребителя из-за низкой эффективности.
Снайперская винтовка на сошках на заводе по производству снайперских винтовок оружейной компании Lobaev Arms
5 июня, 12:23Сказано в эфире
"Прорывное изделие". В России создается уникальная снайперская винтовкаВ России разрабатывают снайперскую винтовку, способную стрелять на семь километров. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что создается не просто винтовка, а целый стрелковый комплекс.
— Я обратил внимание, что в последнее время растет тренд на футуристичность в области вооружений. Все стремятся сделать что-то из будущего. Может, у вас есть какие-то интересные перспективные разработки, о которых можно рассказать? Может, прицел, позволяющий видеть сквозь стены или понять настроение человека?
— Чудесами мы точно не занимаемся, мы занимаемся технической эволюцией своих приборов. Ведь те изменения, которые вносятся в изделие в ходе модернизации, еще вчера казались нереальными, а сегодня мы их внедряем. В своей идеологии мы настроены на совершенствование того, что уже сделано, а не на производство фантастических приборов, которые окажутся невостребованными.
— Чем сейчас занят ваш научно-технический центр?
— Конечно, есть новые разработки, о которых пока не нужно рассказывать. Некоторые из них ориентированы на работу в космосе, в частности, речь идет о дистанционном зондировании Земли.
— А по прицелам для стрелкового оружия ничего нового?
— На сегодняшний день совершенствуем то, что есть. По другим направлениям — мы работаем над новыми тепловизионными приборами, новыми системами наблюдения, в том числе на охлаждаемых матрицах, это достаточно специальные и дорогие продукты.
200000
Обсудить 0
Форум "Армия — 2020"Холдинг ШвабеЯк-130Интервью - Авторы
Рекомендуем
Глава РЖД Олег Белозеров
Олег Белозеров: Россию ждет ренессанс железных дорог
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Анна Кузнецова: традиционное образование нельзя заменять дистанционным
Евгений Миронов
Евгений Миронов: репетирую роль Горбачева, как Штирлиц
Поднятие российского флага на церемонии открытия Дня России на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО в Шанхае
Комментарий: сотрудничество КНР и РФ в условиях пандемии особенно ценно
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму.
Стояли с открытыми ртами. Как прошел Rap Koktebel
Патруль российской военной полиции в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения Миль и Камов Сергей Маслов
Сергей Маслов: новейший вертолет Ми-28НМ – это дом для летчика
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия ответила на расширение американских санкций
Руководитель Госфильмофонда Елена Филатова
Елена Филатова: у "цифры" существенные преимущества перед пленкой
Новый вектор: почему экологическая устойчивость важна для бизнеса
Новый вектор: почему экологическая устойчивость важна для бизнеса
Рентгеновский снимок мозга
Названа категория людей, у которых быстро развивается рак
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Лента новостейМолния