https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576373953.html
Тихановская считает, что Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией, считает экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:35
2020-08-27T12:35
2020-08-27T12:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией, считает экс-кандидат на пост президента <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>."Протесты не угаснут, забастовки не угаснут, потому что белорусы четко понимают, чего они хотят. А они хотят, чтобы имели место новые честные выборы, где они смогут выбрать себе нового президента... Все идет своим чередом, с помощью мирных демонстраций и забастовок власть, конечно, вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом", - заявила Тихановская в интервью "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>"."Эти (новые) выборы будут свободными, прозрачными, любой гражданин республики Беларусь сможет в них участвовать. Вопрос в том, сможет ли господин Лукашенко иметь моральное право в них участвовать после того, как белорусский народ абсолютно потерял к нему доверие и не желает видеть даже в качестве кандидата," - считает она.Представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В совете заявляли, что в его состав вошли более тысячи человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html
Ольга Занкова
забастовки не угаснут? А не подскажет Тихановская хоть один завод с польским капиталом, который сейчас бастует?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией, считает экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская
.
"Протесты не угаснут, забастовки не угаснут, потому что белорусы четко понимают, чего они хотят. А они хотят, чтобы имели место новые честные выборы, где они смогут выбрать себе нового президента... Все идет своим чередом, с помощью мирных демонстраций и забастовок власть, конечно, вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом", - заявила Тихановская в интервью "Эхо Москвы
".
По ее мнению, "народ, белорусские люди вынудят выйти на переговоры господина Лукашенко или его представителей". На этих возможных переговорах основным требованием оппозиции будет "чтобы Лукашенко ушел", заявила Тихановская.
"Эти (новые) выборы будут свободными, прозрачными, любой гражданин республики Беларусь сможет в них участвовать. Вопрос в том, сможет ли господин Лукашенко иметь моральное право в них участвовать после того, как белорусский народ абсолютно потерял к нему доверие и не желает видеть даже в качестве кандидата," - считает она.
Представители оппозиции Белоруссии
, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В совете заявляли, что в его состав вошли более тысячи человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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