https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576373953.html

Тихановская считает, что Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией, считает экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:35

2020-08-27T12:35

2020-08-27T12:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> будет вынужден пойти на переговоры с оппозицией, считает экс-кандидат на пост президента <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>."Протесты не угаснут, забастовки не угаснут, потому что белорусы четко понимают, чего они хотят. А они хотят, чтобы имели место новые честные выборы, где они смогут выбрать себе нового президента... Все идет своим чередом, с помощью мирных демонстраций и забастовок власть, конечно, вынуждена будет пойти на переговоры с Координационным советом", - заявила Тихановская в интервью "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>"."Эти (новые) выборы будут свободными, прозрачными, любой гражданин республики Беларусь сможет в них участвовать. Вопрос в том, сможет ли господин Лукашенко иметь моральное право в них участвовать после того, как белорусский народ абсолютно потерял к нему доверие и не желает видеть даже в качестве кандидата," - считает она.Представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В совете заявляли, что в его состав вошли более тысячи человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html

Ольга Занкова забастовки не угаснут? А не подскажет Тихановская хоть один завод с польским капиталом, который сейчас бастует? 28

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире