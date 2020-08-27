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Онлайн-конференция о готовности школ к учебному году
РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:14
2020-08-27T16:14
анонсы
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<strong>28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и исполнения административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислава КОЛЕСНИКА на тему: "Охрана общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных началу учебного года".<br><br><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=_jQFWLvYH-EDR47PexUdISyD05tDHHHAZe7aMoQdSmByyQrOh0rYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200828%2f952878262.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о готовности школ к учебному году

16:14 27.08.2020
27
28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и исполнения административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислава КОЛЕСНИКА на тему: "Охрана общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных началу учебного года".

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Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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