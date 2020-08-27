https://ria.ru/20200827/okhrana-1576388635.html

Онлайн-конференция о готовности школ к учебному году

РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:14

2020-08-27T16:14

2020-08-27T16:14

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1576388635.jpg?1598534044

<strong>28 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию начальника Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и исполнения административного законодательства Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России Станислава КОЛЕСНИКА на тему: "Охрана общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных началу учебного года".<br><br><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=_jQFWLvYH-EDR47PexUdISyD05tDHHHAZe7aMoQdSmByyQrOh0rYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200828%2f952878262.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы