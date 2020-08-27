Россия ответила на расширение американских санкций
03:54 27.08.2020 (обновлено: 11:43 27.08.2020)
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ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В среду американское министерство торговли сообщило, что США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
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"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.
Как отметил посол, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия.
"Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", — добавил он.
Антонов подчеркнул, что на сегодняшний день США остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и "под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации",— заключил дипломат.
Внесение российских НИИ в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.