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https://ria.ru/20200827/obvineniya-1576361626.html
Россия ответила на расширение американских санкций
Решение США ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:54
2020-08-27T11:43
анатолий антонов
вашингтон (город)
россия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости.</strong> Решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.В среду американское министерство торговли сообщило, что США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a>, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса."Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a>.Как отметил посол, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия. Антонов подчеркнул, что на сегодняшний день США остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и "под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации",— заключил дипломат.Внесение российских НИИ в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html
https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576349855.html
Плевали они на ваше требование..., ввели санкции и все!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
266
В одном из НИИ разрабатывали «Новичок», в другом — коронавирус и вакцину от него
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вашингтон (город)
россия
сша
РИА Новости
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анатолий антонов, вашингтон (город), россия, сша, в мире

Россия ответила на расширение американских санкций

03:54 27.08.2020 (обновлено: 11:43 27.08.2020)
45802
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Решение США ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
В среду американское министерство торговли сообщило, что США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ Минобороны России, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса.
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"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.
Как отметил посол, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия.
"Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", — добавил он.
Антонов подчеркнул, что на сегодняшний день США остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и "под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации",— заключил дипломат.
Внесение российских НИИ в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.
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6531099166752
Анатолий АнтоновВашингтон (город)РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Плевали они на ваше требование..., ввели санкции и все!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
27 августа, 04:23
vvippaskoy
14215251092
В одном из НИИ разрабатывали «Новичок», в другом — коронавирус и вакцину от него
27 августа, 08:11
Игорь Черный
644212256
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