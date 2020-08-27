https://ria.ru/20200827/obvineniya-1576361626.html

Россия ответила на расширение американских санкций

Решение США ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T03:54

2020-08-27T03:54

2020-08-27T11:43

анатолий антонов

вашингтон (город)

россия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости.</strong> Решение <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ввести санкции против ряда российских НИИ из-за якобы разработки ими химического оружия беспочвенны, Москва ждет разъяснений, заявил посол России в Вашингтоне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>.В среду американское министерство торговли сообщило, что США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, заподозрив их в работе над химическим и биологическим оружием. Один из них — 48-й ЦНИИ <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF" target="_blank">Минобороны России</a>, который вместе с центром Гамалеи создавал вакцину от коронавируса."Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a>.Как отметил посол, США проигнорировали тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило, что Россия полностью выполнила обязательства по ликвидации запасов химоружия. Антонов подчеркнул, что на сегодняшний день США остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и "под различными предлогами затягивают с их уничтожением". "Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации",— заключил дипломат.Внесение российских НИИ в списки Министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров согласно имеющимся регламентам лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576347359.html

https://ria.ru/20200826/sanktsii-1576349855.html

vippaskoy Плевали они на ваше требование..., ввели санкции и все!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 266

Игорь Черный В одном из НИИ разрабатывали «Новичок», в другом — коронавирус и вакцину от него 167

вашингтон (город)

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, вашингтон (город), россия, сша, в мире