https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576392132.html

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

Сведений о совершении преступления против Алексея Навального пока нет, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:53

2020-08-27T16:53

2020-08-27T18:01

госпитализация алексея навального

алексей навальный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Сведений о совершении преступления против <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> пока нет, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов."Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий <…> и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", - сказал он.Такая проверка, по словам представителя Генпрокуратуры, является стандартной практикой в случае аналогичных инцидентов с авиапассажирами.Кроме того, Иванов добавил, что ведомство открыто к сотрудничеству с немецкими коллегами."Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в Российской Федерации экспертиз и исследований", - отметил он.Германия уже подтвердила намерение сотрудничать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия, заявил представитель ГП."Нет понимания"Ранее пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Навального.В четверг на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, появилась информация, что в рамках проверки никаких сильнодействующих веществ и наркотиков не нашли. Отмечается, что эксперты осмотрели гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение"."Но не сейчас изменился (подход), дело в том, что это доследственные действия, для следствия нет оснований", - подчеркнул Песков.Госпитализация НавальногоНеделю назад самолет, на котором блогер летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске, потому что ему стало плохо на борту. Навального госпитализировали, он впал в кому.В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".В немецкой клинике "Шарите" заявили, что Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы.При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для такого отравления. Специалисты в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых также рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.Песков также отмечал, что расследовать эту ситуацию преждевременно, так как факт отравления Навального никто не установил. <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576353347.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328446.html

СЕА Молодцы, наш стиль. А вы докажите! Цап-царап и в дамках. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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