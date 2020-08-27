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https://ria.ru/20200827/mironov-1576089973.html
Евгений Миронов: репетирую роль Горбачева, как Штирлиц
Ко Дню кино в прокате фантастический блокбастер "Вратарь галактики" Джаника Файзиева про Землю будущего и новый вид спорта космобол, в который играют люди с... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:00
2020-08-27T08:11
что посмотреть
театр
кино и сериалы
знаменитости
алексей леонов
театр наций
авангард леонтьев
тимофей кулябин
евгений марчелли
чулпан хаматова
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева.</strong> <em>Ко Дню кино в прокате фантастический блокбастер "Вратарь галактики" Джаника Файзиева про Землю будущего и новый вид спорта космобол, в который играют люди с суперспособностями. Тренирует атлетов инопланетный ученый-гений Бело (Евгений Миронов). Только он знает, что матчи — это настоящее сражение за планету. </em><em>Перед премьерой картины в интервью РИА Новости Евгений Миронов рассказал о том, чем новый фильм похож на "Аватар", как стал Штирлицем, готов ли он сыграть Горбачева в театре и почему актеры после полугодового перерыва выходят к зрителям с "щенячьим восторгом". </em> <strong>— Евгений Витальевич, как вы оказались в проекте "Вратарь галактики"?</strong>— Джаник давно хотел сделать кино для всей семьи. Он с таким увлечением рассказывал о проекте, показывал картинки, когда мы с ним встретились, что абсолютно очаровал историей. Я очень люблю фантастику — у меня до дыр зачитан Беляев дома.И я подумал: когда еще мне предложат сыграть в фантастике, которая у нас довольно редко снимается. Потому что это обычно дорогостоящие проекты.Был еще один фактор: я тогда только закончил съемки в фильме Хотиненко о Ленине. И мне очень захотелось нырнуть в совершенно другую стихию. Что я и сделал.<strong>— Удалось? Что было самым интересным?</strong>— Самое большое открытие для меня — обилие "зеленки". Приходилось представлять не только предметы, но иногда и партнеров. Поскольку я въедливый, мне нужно было знать, какого роста мой собеседник, если инопланетянин — как выглядит, как я могу с ним общаться.Мой герой Бело — тренер команды по космическому футболу. Игра прикрывает войну между ним и его учеником за сохранение Вселенной. Еще одного персонажа, которого я воплотил, Черно, делали по аналогии с "Аватаром". На меня надевали костюм с датчиками, и я полностью психологически проживал ощущения героя.<strong>— Какова главная идея картины, на ваш взгляд?</strong>— Берегите Землю. Особенно сегодня, в пандемию. Я даже не помню, когда в последнее время человечество объединяла единая опасность и цель — спастись.Это очень актуальная история — я даже не думал, что фильм выйдет в такое правильное время. <strong>— Культура постепенно выходит из онлайна. В Театре Наций в этом сезоне вы сыграете Михаила Горбачева. Как идет подготовка, репетируете уже без приложений и конференц-коллов?</strong>— Этот проект — идея Алвиса Херманиса, с которым мы уже сделали спектакль "Рассказы Шукшина". Мы репетировали с марта по Zoom. Он и Чулпан — в Риге, я — в Москве. И завтра в восемь утра, поскольку не летают самолеты, нет поездов, я по официальному разрешению правительства и Министерства культуры Латвии еду на перекладных до границы. Дальше перехожу с чемоданом. А это прилично — полкилометра. И там в лесах меня будет ждать автомобиль. Как Штирлица. Вот в таких условиях мы продолжим репетиции.Две недели мы работаем в Риге, а потом, я очень надеюсь, Алвис сможет все-таки прилететь. Не придется ему идти лесом, полями и горами.Если все будет нормально, премьера состоится в середине октября.<strong>— Это будет не совсем политический спектакль, а история любви?</strong>— Да, это история отношений Раисы Максимовны, которую играет Чулпан, и Михаила Сергеевича. Но, безусловно, за этой парой стоит геополитическое изменение мира. Текст у нас абсолютно документальный. Он основан на воспоминаниях разных людей, в том числе самого Горбачева.Мы уже пробовали грим — но не буду раскрывать все секреты. <strong>— После изоляции многие театры, студии выпускают проекты, которые не успели представить до карантина. Большая конкуренция скажется на продажах — вообще, хорошо ли это? Не пресытится ли зритель таким количеством нового?</strong>— Да, безусловно, и Театр Наций — не исключение. У нас осенью четыре проекта: два на большой и два на малой сцене. Они планировались с марта-апреля, но покажем их сейчас.Да, зал продаем на 50 процентов, по установленным ограничениям. Но знаете, судя по тому, как билеты раскупают, у меня ощущение, что желание встретиться у нас со зрителем сильное и обоюдное.<strong>— Как вам кажется, наша система репертуарного театра выживет? Учитывая карантин, обязательства перед государством, спонсорами и условия, когда надо играть в полупустом зале, это окупиться не может. Многие площадки наверняка закроются.</strong>— Думаю, первоочередная проблема, на которую надо обратить внимание, — частные театры. Это важная составляющая театрального процесса нашей страны. Это подпитывает конкуренцию, это идеи и замыслы, которые невозможны в репертуарном театре, но реальны в таких частных. И конечно, государство должно их поддержать.Например, все мюзиклы на Бродвее — частные. И многие закроются, просто не выдержат такого простоя. Тем более что сейчас они закрылись до 1 января.А у нас благодаря государственной системе чувствуется поддержка. И есть какая-то уверенность, что мы продолжим работать.<strong>— Какова ситуация в Театре Наций?</strong>— У нас сложнее с финансами, чем в других государственных театрах. Потому что нет собственной труппы, на которую обычно выделяют средства.Наши артисты все на контракте, они зарабатывают с того, что мы получаем сегодня. Конкретно в этот вечер.Потому сокращение на 50 процентов бокс-офиса, безусловно, повлияет на нас. Мы думаем, как быть дальше. Рассчитываем, обсуждаем. Проблема есть.<strong>— Как предполагаете выживать?</strong>— Пока то, что мы запланировали по постановкам, мы выпускаем. А у нас их очень много в этом сезоне.Открываемся мы "Разбитым кувшином" по пьесе Генриха фон Клейста. Ставит Тимофей Кулябин, в главной роли Ингеборга Дапкунайте.На малой сцене — мольеровский фарс в постановке Олега Долина "Лекарь поневоле". А дальше мы до конца сезона должны выпустить спектаклей восемь.Думаю, мы это сделаем. Я не собираюсь что-то корректировать, секвестировать. Попытаемся реализовать наш план до конца сезона таким, каким мы его задумывали.<strong>— Трудно после почти полугодового перерыва выходить на сцену? Волнуетесь?</strong>— Я испытал немыслимый подъем, когда на фестивале Чайковского в Клину мы с Елизаветой Боярской читали отрывки из "Евгения Онегина". Это было ощущение сродни моему первому дипломному спектаклю. И волнение, и радость, и какой-то абсолютно щенячий восторг.Мы, конечно, соскучились. У нас сегодня прогон спектакля "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" с Авангардом Леонтьевым. Придут папы и мамы, будут в шахматном порядке все, как полагается. Но мы относимся к этому как к премьере. Очень волнительно.<strong>— Актерам в ближайшее время придется играть для полупустого зала, сидящего в масках и хлопающего в перчатках. Такой формат имеет значение для артиста?</strong>— Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я еще этого состояния не испытал. То, что мы подготовились, театр купил все необходимые воздухоочистительные приборы и все, что полагается, — это да.Но я не совсем представлю, как смотреть в маске спектакль.
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
https://ria.ru/20200625/1573387492.html
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что посмотреть , театр, кино и сериалы, знаменитости, алексей леонов, театр наций, авангард леонтьев, тимофей кулябин, евгений марчелли, чулпан хаматова, евгений миронов, елизавета боярская, джахонгир файзиев, ингеборга дапкунайте, василий шукшин, михаил горбачев, москва, латвия

Евгений Миронов: репетирую роль Горбачева, как Штирлиц

08:00 27.08.2020 (обновлено: 08:11 27.08.2020)
3681
© пресс-служба Театра НацийЕвгений Миронов
Евгений Миронов
© пресс-служба Театра Наций
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Ко Дню кино в прокате фантастический блокбастер "Вратарь галактики" Джаника Файзиева про Землю будущего и новый вид спорта космобол, в который играют люди с суперспособностями. Тренирует атлетов инопланетный ученый-гений Бело (Евгений Миронов). Только он знает, что матчи — это настоящее сражение за планету.
Перед премьерой картины в интервью РИА Новости Евгений Миронов рассказал о том, чем новый фильм похож на "Аватар", как стал Штирлицем, готов ли он сыграть Горбачева в театре и почему актеры после полугодового перерыва выходят к зрителям с "щенячьим восторгом".
— Евгений Витальевич, как вы оказались в проекте "Вратарь галактики"?
— Джаник давно хотел сделать кино для всей семьи. Он с таким увлечением рассказывал о проекте, показывал картинки, когда мы с ним встретились, что абсолютно очаровал историей. Я очень люблю фантастику — у меня до дыр зачитан Беляев дома.
© Наше кино

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
1 из 4

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

© Наше кино
© Наше кино

Сцена из фильма "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
2 из 4

Сцена из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
© Наше кино

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
3 из 4

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
© Наше кино

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
4 из 4

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
1 из 4

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

© Наше кино
2 из 4

Сцена из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
3 из 4

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
4 из 4

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
И я подумал: когда еще мне предложат сыграть в фантастике, которая у нас довольно редко снимается. Потому что это обычно дорогостоящие проекты.
Был еще один фактор: я тогда только закончил съемки в фильме Хотиненко о Ленине. И мне очень захотелось нырнуть в совершенно другую стихию. Что я и сделал.
© Наше кино

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
1 из 3

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

© Наше кино
© пресс-служба кинокомпании СТВ

Съемки фильма "Вратарь галактики"

Съемки фильма Вратарь Галактики
2 из 3

Съемки фильма "Вратарь галактики"

© пресс-служба кинокомпании СТВ
© Наше кино

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

Кадр из фильма Вратарь Галактики
3 из 3

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
1 из 3

Евгений Миронов в фильме "Вратарь галактики"

© Наше кино
2 из 3

Съемки фильма "Вратарь галактики"

© пресс-служба кинокомпании СТВ
3 из 3

Кадр из фильма "Вратарь галактики"

© Наше кино
— Удалось? Что было самым интересным?
— Самое большое открытие для меня — обилие "зеленки". Приходилось представлять не только предметы, но иногда и партнеров. Поскольку я въедливый, мне нужно было знать, какого роста мой собеседник, если инопланетянин — как выглядит, как я могу с ним общаться.
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь галактики"
Кадр из фильма Вратарь Галактики
© Наше кино
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
Мой герой Бело — тренер команды по космическому футболу. Игра прикрывает войну между ним и его учеником за сохранение Вселенной.
Еще одного персонажа, которого я воплотил, Черно, делали по аналогии с "Аватаром". На меня надевали костюм с датчиками, и я полностью психологически проживал ощущения героя.
© пресс-служба кинокомпании СТВСъемки фильма "Вратарь галактики"
Съемки фильма Вратарь Галактики
© пресс-служба кинокомпании СТВ
Съемки фильма "Вратарь галактики"
— Какова главная идея картины, на ваш взгляд?
— Берегите Землю. Особенно сегодня, в пандемию. Я даже не помню, когда в последнее время человечество объединяла единая опасность и цель — спастись.
Это очень актуальная история — я даже не думал, что фильм выйдет в такое правильное время.
© Наше киноКадр из фильма "Вратарь галактики"
Кадр из фильма Вратарь Галактики
© Наше кино
Кадр из фильма "Вратарь галактики"
— Культура постепенно выходит из онлайна. В Театре Наций в этом сезоне вы сыграете Михаила Горбачева. Как идет подготовка, репетируете уже без приложений и конференц-коллов?
— Этот проект — идея Алвиса Херманиса, с которым мы уже сделали спектакль "Рассказы Шукшина". Мы репетировали с марта по Zoom. Он и Чулпан — в Риге, я — в Москве. И завтра в восемь утра, поскольку не летают самолеты, нет поездов, я по официальному разрешению правительства и Министерства культуры Латвии еду на перекладных до границы. Дальше перехожу с чемоданом. А это прилично — полкилометра. И там в лесах меня будет ждать автомобиль. Как Штирлица. Вот в таких условиях мы продолжим репетиции.
© Фото : К.Иосипенко/Государственный Театр НацийСцена из спектакля "Рассказы Шукшина"
Сцена из спектакля Рассказы Шукшина
© Фото : К.Иосипенко/Государственный Театр Наций
Сцена из спектакля "Рассказы Шукшина"
Две недели мы работаем в Риге, а потом, я очень надеюсь, Алвис сможет все-таки прилететь. Не придется ему идти лесом, полями и горами.
Если все будет нормально, премьера состоится в середине октября.
— Это будет не совсем политический спектакль, а история любви?
— Да, это история отношений Раисы Максимовны, которую играет Чулпан, и Михаила Сергеевича. Но, безусловно, за этой парой стоит геополитическое изменение мира. Текст у нас абсолютно документальный. Он основан на воспоминаниях разных людей, в том числе самого Горбачева.
Мы уже пробовали грим — но не буду раскрывать все секреты.
Спектакль Ложные признания
12 августа, 08:00Культура
Когда откроются театры и что там покажут. Афиша на август и сентябрь
— После изоляции многие театры, студии выпускают проекты, которые не успели представить до карантина. Большая конкуренция скажется на продажах — вообще, хорошо ли это? Не пресытится ли зритель таким количеством нового?
— Да, безусловно, и Театр Наций — не исключение. У нас осенью четыре проекта: два на большой и два на малой сцене. Они планировались с марта-апреля, но покажем их сейчас.
Да, зал продаем на 50 процентов, по установленным ограничениям. Но знаете, судя по тому, как билеты раскупают, у меня ощущение, что желание встретиться у нас со зрителем сильное и обоюдное.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Страсти по Фоме"
Сцена из спектакля Страсти по Фоме
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"
— Как вам кажется, наша система репертуарного театра выживет? Учитывая карантин, обязательства перед государством, спонсорами и условия, когда надо играть в полупустом зале, это окупиться не может. Многие площадки наверняка закроются.
— Думаю, первоочередная проблема, на которую надо обратить внимание, — частные театры. Это важная составляющая театрального процесса нашей страны. Это подпитывает конкуренцию, это идеи и замыслы, которые невозможны в репертуарном театре, но реальны в таких частных. И конечно, государство должно их поддержать.
Например, все мюзиклы на Бродвее — частные. И многие закроются, просто не выдержат такого простоя. Тем более что сейчас они закрылись до 1 января.
А у нас благодаря государственной системе чувствуется поддержка. И есть какая-то уверенность, что мы продолжим работать.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в театре в Москве
Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в Театре Наций в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона в театре в Москве
— Какова ситуация в Театре Наций?
— У нас сложнее с финансами, чем в других государственных театрах. Потому что нет собственной труппы, на которую обычно выделяют средства.
Наши артисты все на контракте, они зарабатывают с того, что мы получаем сегодня. Конкретно в этот вечер.
Потому сокращение на 50 процентов бокс-офиса, безусловно, повлияет на нас. Мы думаем, как быть дальше. Рассчитываем, обсуждаем. Проблема есть.
— Как предполагаете выживать?
— Пока то, что мы запланировали по постановкам, мы выпускаем. А у нас их очень много в этом сезоне.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Ингеборга Дапкунайте в спектакле "Разбитый кувшин"

Сцена из спектакля Разбитый кувшин
1 из 4

Ингеборга Дапкунайте в спектакле "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Сцена из спектакля "Разбитый кувшин"

Сцена из спектакля Разбитый кувшин
2 из 4

Сцена из спектакля "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Репетиция спектакля "Разбитый кувшин"

Сцена из спектакля Разбитый кувшин
3 из 4

Репетиция спектакля "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Лекарь поневоле"
Сцена из спектакля Лекарь поневоле
4 из 4
Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 4

Ингеборга Дапкунайте в спектакле "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 4

Сцена из спектакля "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 4

Репетиция спектакля "Разбитый кувшин"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
4 из 4
Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Открываемся мы "Разбитым кувшином" по пьесе Генриха фон Клейста. Ставит Тимофей Кулябин, в главной роли Ингеборга Дапкунайте.
На малой сцене — мольеровский фарс в постановке Олега Долина "Лекарь поневоле". А дальше мы до конца сезона должны выпустить спектаклей восемь.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Лекарь поневоле"
Сцена из спектакля Лекарь поневоле
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Сцена из спектакля "Лекарь поневоле"
Думаю, мы это сделаем. Я не собираюсь что-то корректировать, секвестировать. Попытаемся реализовать наш план до конца сезона таким, каким мы его задумывали.
— Трудно после почти полугодового перерыва выходить на сцену? Волнуетесь?
— Я испытал немыслимый подъем, когда на фестивале Чайковского в Клину мы с Елизаветой Боярской читали отрывки из "Евгения Онегина". Это было ощущение сродни моему первому дипломному спектаклю. И волнение, и радость, и какой-то абсолютно щенячий восторг.
Мы, конечно, соскучились. У нас сегодня прогон спектакля "Страсти по Фоме" Евгения Марчелли по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" с Авангардом Леонтьевым. Придут папы и мамы, будут в шахматном порядке все, как полагается. Но мы относимся к этому как к премьере. Очень волнительно.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

Сцена из спектакля Страсти по Фоме
1 из 4

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

Репетиция спекталя Страсти по Фоме
2 из 4

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

Репетиция спекталя Страсти по Фоме
3 из 4

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

Сцена из спектакля Страсти по Фоме
4 из 4

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 4

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 4

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 4

Репетиция спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
4 из 4

Сцена из спектакля "Страсти по Фоме"

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
— Актерам в ближайшее время придется играть для полупустого зала, сидящего в масках и хлопающего в перчатках. Такой формат имеет значение для артиста?
— Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я еще этого состояния не испытал. То, что мы подготовились, театр купил все необходимые воздухоочистительные приборы и все, что полагается, — это да.
Но я не совсем представлю, как смотреть в маске спектакль.
Актриса Виктория Исакова на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи.
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Культурачто посмотретьТеатрКино и сериалыЗнаменитостиАлексей ЛеоновТеатр нацийАвангард ЛеонтьевТимофей КулябинЕвгений МарчеллиЧулпан ХаматоваЕвгений МироновЕлизавета БоярскаяДжахонгир ФайзиевИнгеборга ДапкунайтеВасилий ШукшинМихаил ГорбачевМоскваЛатвия
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03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
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