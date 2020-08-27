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Российские медучреждения готовы ко второй волне коронавируса
Медучреждения России готовы ко второй волне коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:39
2020-08-27T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Медучреждения России готовы ко второй волне коронавируса, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Российские медучреждения готовы ко второй волне коронавируса

15:39 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Медучреждения России готовы ко второй волне коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Медицинские учреждения готовы", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли медучреждения РФ ко второй волне коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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