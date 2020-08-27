https://ria.ru/20200827/liviya-1576396173.html

МИД Ливии попросил обеспечить охрану посольства в Минске

МИД Ливии попросил Белоруссию немедленно обеспечить охрану посольства в Минске после нападения на дипмиссию, говорится в полученном РИА Новости послании... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:00

2020-08-27T18:00

2020-08-27T18:00

ливия

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> МИД Ливии попросил Белоруссию немедленно обеспечить охрану посольства в Минске после нападения на дипмиссию, говорится в полученном РИА Новости послании внешнеполитического ведомства.Ранее временный поверенный в делах Ливии Мухаммед Истейта сообщил РИА Новости, что группа из порядка 30 человек-сторонников Правительства национального согласия (ПНС) Ливии штурмовала здание посольства страны в Минске.По словам Истейты, нападавшие на посольство "уложили его на землю и избили". Он отметил, что у него был конфликт с напавшими на посольство в течение двух месяцев, и это вторая попытка штурма. Напавшие хотят, чтобы он покинул посольство и передал его сторонникам ПНС, сообщил Истейта. Он также сообщил РИА Новости, что сам нанял на работу четверых охранников посольства, так как ранее в ответ на просьбу <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> не направил никакой охраны."МИД просит немедленно обеспечить защиту посольства и ливийских дипломатов - временного поверенного Мухаммеда Истейты и сотрудника дипмиссии Муханнада Юнуса Фархата", - говорится в послании МИД в <a href="http://ria.ru/location_Benghazi/" target="_blank" data-auto="true">Бенгази</a>.В документе указано, что "группа людей во главе с Рамаданом аль-Фарджани, имеющим ливийское гражданство … атаковала здание ливийского посольства в Белоруссии". В числе нападавших были также люди с неустановленным гражданством.В <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> продолжается противостояние между ПНС, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифы Хафтара</a>, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200827/posolstvo-1576390632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/1576377943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры нападения неизвестных на ливийское посольство в Минске Видео нападения неизвестных на ливийское посольство в Минске 2020-08-27T18:00 true PT1M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливия, белоруссия