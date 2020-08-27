https://ria.ru/20200827/kulibin-1576393180.html

В Нижегородской области введут льготы для резидентов ОЭЗ

Льготы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) повысят инвестиционную привлекательность Нижегородской области, заявил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:10

2020-08-27T17:10

2020-08-27T17:17

нижегородская область

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

глеб никитин

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Льготы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) повысят инвестиционную привлекательность <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Изменения в закон "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций" были приняты на заседании регионального парламента в четверг. С инициативой об изменении законодательства, которое предполагает освобождение резидентов ОЭЗ "Кулибин" от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет, выступил глава региона.Он отметил, что регион "достиг неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошел в топ-20 регионов национального инвестрейтинга <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>". "Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области. Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия", - заявил Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают расходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам".ОЭЗ промышленно-производственного типа создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в соответствии с федеральным законодательством резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2%."С учетом федеральных норм потребовалось внесение изменений в региональное законодательство. Было принято решение предусмотреть следующие налоговые льготы для резидентов ОЭЗ "Кулибин": освободить их на 10 лет от уплаты транспортного налога; установить ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% с первого по пятый год действия ОЭЗ, 3% – с шестого по десятый год, 12,5% – с одиннадцатого по сорок девятый год", - сказал он.

https://ria.ru/20200824/tekhnologii-1576257691.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин, экономика