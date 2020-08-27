https://ria.ru/20200827/kulibin-1576393180.html
В Нижегородской области введут льготы для резидентов ОЭЗ
Льготы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) повысят инвестиционную привлекательность Нижегородской области, заявил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:10
2020-08-27T17:10
2020-08-27T17:17
нижегородская область
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
глеб никитин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576393482_0:160:1600:1060_1400x0_80_0_0_cdca70766ae855cc1d27ae3bbeefcccc.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.</strong> Льготы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) повысят инвестиционную привлекательность <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Изменения в закон "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций" были приняты на заседании регионального парламента в четверг. С инициативой об изменении законодательства, которое предполагает освобождение резидентов ОЭЗ "Кулибин" от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет, выступил глава региона.Он отметил, что регион "достиг неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошел в топ-20 регионов национального инвестрейтинга <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>". "Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области. Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия", - заявил Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают расходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам".ОЭЗ промышленно-производственного типа создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в соответствии с федеральным законодательством резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2%."С учетом федеральных норм потребовалось внесение изменений в региональное законодательство. Было принято решение предусмотреть следующие налоговые льготы для резидентов ОЭЗ "Кулибин": освободить их на 10 лет от уплаты транспортного налога; установить ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% с первого по пятый год действия ОЭЗ, 3% – с шестого по десятый год, 12,5% – с одиннадцатого по сорок девятый год", - сказал он.
https://ria.ru/20200824/tekhnologii-1576257691.html
https://ria.ru/20200813/1575761423.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576393482_0:0:1600:1200_1400x0_80_0_0_25beda413015c3c1c6a62d44d023169b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агентство стратегических инициатив (аси), глеб никитин, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости.
Льготы на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) повысят инвестиционную привлекательность Нижегородской области
, заявил губернатор региона Глеб Никитин
.
Изменения в закон "О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций" были приняты на заседании регионального парламента в четверг. С инициативой об изменении законодательства, которое предполагает освобождение резидентов ОЭЗ "Кулибин" от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет, выступил глава региона.
"Предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны "Кулибин" позволит создать в Нижегородской области более выгодные условия ведения бизнеса и повысит ее инвестиционную привлекательность", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что регион "достиг неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году вошел в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ
". "Теперь нужно улучшить условия реализации проектов в Нижегородской области. Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из факторов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических издержках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более выгодные условия", - заявил Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что "это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают расходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам".
ОЭЗ промышленно-производственного типа создана в Дзержинске в мае 2020 года. Общая площадь ОЭЗ превышает 72 гектара. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв энергетических мощностей.
Как пояснил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов, в соответствии с федеральным законодательством резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество организаций сроком на 10 лет и земельного налога – на 5 лет, а также уплачивают налог на прибыль организаций в федеральный бюджет по ставке 2%.
"С учетом федеральных норм потребовалось внесение изменений в региональное законодательство. Было принято решение предусмотреть следующие налоговые льготы для резидентов ОЭЗ "Кулибин": освободить их на 10 лет от уплаты транспортного налога; установить ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0% с первого по пятый год действия ОЭЗ, 3% – с шестого по десятый год, 12,5% – с одиннадцатого по сорок девятый год", - сказал он.