Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html
Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:19
2020-08-27T10:19
курорт
туристы
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_75e640b10d59e0e407270f856fb035be.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что почти треть из них совершали тур на полуостров на машине. Из них две трети готовы повторить этот опыт, остальные сказали, что больше не выберут такой вид транспорта для поездки на отдых.Среди тех, кто не имеет опыта автопутешествия на крымские курорты, треть готова к эксперименту. Две трети опрошенных сказали, что предпочитают добираться к месту отдыха на самолете или поезде.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152701/03/1527010323_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_9b9a573a4aa2473a538c53acbfe89f5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курорт, туристы, республика крым, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле

10:19 27.08.2020
1166
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyДевушка с мужчиной в автомобиле
Девушка с мужчиной в автомобиле
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что почти треть из них совершали тур на полуостров на машине. Из них две трети готовы повторить этот опыт, остальные сказали, что больше не выберут такой вид транспорта для поездки на отдых.
Среди тех, кто не имеет опыта автопутешествия на крымские курорты, треть готова к эксперименту. Две трети опрошенных сказали, что предпочитают добираться к месту отдыха на самолете или поезде.
Кот
12 августа, 08:00Туризм
Лучшие виды Крыма. Где найти Мальдивы, Швейцарию и настоящий звездопад
100001
ТуризмКурорттуристыРеспублика КрымТуризмНовости - Туризм
Рекомендуем
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково
Эксперты: туристы не успевают сдать тесты на COVID-19 после Турции
Отдых туристов в Абхазии
В Роспотребнадзоре назвали требования к туристам, вернувшимся из Абхазии
Доминикана. На пляже острова Саона
Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19
Заседание Совета Федерации РФ
Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Покровская (Никольская) церковь и колокольня
Поручик Ржевский и чебурашки: зачем ехать в Венев
Отдыхающие на пляже города Лимасол
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Патруль российской военной полиции в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
"Капризная дама": Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву
Подготовка к школе
Эксперты выяснили, сколько россияне потратят на сборы в школу в этом году
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Пригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
В Тунисе рассказали, как будут принимать туристов
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Лента новостейМолния