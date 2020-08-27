https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html
Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:19
2020-08-27T10:19
2020-08-27T10:19
курорт
туристы
республика крым
туризм
туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что почти треть из них совершали тур на полуостров на машине. Из них две трети готовы повторить этот опыт, остальные сказали, что больше не выберут такой вид транспорта для поездки на отдых.Среди тех, кто не имеет опыта автопутешествия на крымские курорты, треть готова к эксперименту. Две трети опрошенных сказали, что предпочитают добираться к месту отдыха на самолете или поезде.
https://ria.ru/20200812/1575660581.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курорт, туристы, республика крым, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что почти треть из них совершали тур на полуостров на машине. Из них две трети готовы повторить этот опыт, остальные сказали, что больше не выберут такой вид транспорта для поездки на отдых.
Среди тех, кто не имеет опыта автопутешествия на крымские курорты, треть готова к эксперименту. Две трети опрошенных сказали, что предпочитают добираться к месту отдыха на самолете или поезде.