https://ria.ru/20200827/krym-1576331168.html

Туристы рассказали, как путешествуют в Крым на автомобиле

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:19

2020-08-27T10:19

2020-08-27T10:19

курорт

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новости - туризм

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они путешествуют в Крым на автомобиле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2100 пользователей и выяснили, что почти треть из них совершали тур на полуостров на машине. Из них две трети готовы повторить этот опыт, остальные сказали, что больше не выберут такой вид транспорта для поездки на отдых.Среди тех, кто не имеет опыта автопутешествия на крымские курорты, треть готова к эксперименту. Две трети опрошенных сказали, что предпочитают добираться к месту отдыха на самолете или поезде.

https://ria.ru/20200812/1575660581.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курорт, туристы, республика крым, туризм, новости - туризм