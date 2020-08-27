https://ria.ru/20200827/krizis-1576372837.html

Лукашенко оценил последствия политического кризиса для экономики страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политический кризис негативно влияет на экономику республики, но "безвозмездной помощи" Минску никто не... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:10

2020-08-27T12:10

2020-08-27T12:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что политический кризис негативно влияет на экономику республики, но "безвозмездной помощи" Минску никто не окажет и надо рассчитывать на свои силы.Как передает <a href="https://sputnik.by/economy/20200827/1045563101/Lukashenko-vyskazalsya-o-rabote-promyshlennykh-predpriyatiy.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, данное заявление Лукашенко сделал на совещании по развитию важнейших организаций министерства промышленности. Президент отметил, что нынешний год принес немало испытаний: из-за пандемии коронавируса закрылись многие рынки, практически прекратилось полноценное движение товаров и капитала, особенно по тем позициям, которые производятся в Белоруссии.Лукашенко также поинтересовался у участников совещания, прежде всего руководителей предприятий, морально-психологической обстановкой в трудовых коллективах, как идут производственные процессы и как складывается ситуация с экспортом продукции."Сбыт продукции - это наша ключевая задача. Отсюда и валюта, и курс рубля, и так далее. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться самим. Нужны меры поддержки экспорта - мы их оказываем. Может, еще чем-то надо помочь?" – спросил президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок. Однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200811/1575647290.html

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире