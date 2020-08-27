https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576399051.html
В Британии впервые с июня выявили свыше 1,5 тысячи случаев COVID-19
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании за сутки выросло на 1522, это самый большой суточный прирост числа заболевших с 12 июня,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:05
2020-08-27T19:05
2020-08-27T19:05
распространение нового коронавируса
воз
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 27 авг - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Число заболевших коронавирусной инфекцией в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> за сутки выросло на 1522, это самый большой суточный прирост числа заболевших с 12 июня, свидетельствуют данные минздрава страны.Число умерших за сутки увеличилось на 12. Днем ранее число заразившихся составляло 1048, умерших - 16.Общее количество заболевших достигло 330 368, умерших - 41 477.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
великобритания
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, великобритания, в мире