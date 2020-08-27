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https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576380188.html
Путин призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:05
2020-08-27T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности."Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - сказал Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Президент, говоря о ситуации с коронавирусом, отметил, что чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни."Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".Он отметил, что важно не допускать вспышек заболевания, ситуация уже идет на спад."И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания.... что-то, конечно, будет приростать, но в какой-то момент надеюсь пойдет... и сейчас уже идет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", - сказал Путин.Он отметил, что это произойдет, в том числе потому, что был создан запас коек и лекарственных средств."Во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек. Мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. Весь этот арсенал имеет место быть, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний безусловно будет использоваться нами и в дальнейшем", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за коронавируса

14:05 27.08.2020 (обновлено: 14:31 27.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры едут в вагоне Московского метрополитена
Пассажиры едут в вагоне Московского метрополитена
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности.
"Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".
Президент, говоря о ситуации с коронавирусом, отметил, что чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни.
"Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".
Он отметил, что важно не допускать вспышек заболевания, ситуация уже идет на спад.
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"И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания.... что-то, конечно, будет приростать, но в какой-то момент надеюсь пойдет... и сейчас уже идет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", - сказал Путин.
Он отметил, что это произойдет, в том числе потому, что был создан запас коек и лекарственных средств.
"Во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек. Мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. Весь этот арсенал имеет место быть, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний безусловно будет использоваться нами и в дальнейшем", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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