https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576380188.html

Путин призвал россиян соблюдать меры безопасности из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:05

2020-08-27T14:05

2020-08-27T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся, и надо соблюдать меры безопасности."Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", - сказал Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Президент, говоря о ситуации с коронавирусом, отметил, что чем дисциплинированнее будут россияне, тем быстрее страна сможет вернуться к нормальной жизни."Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 24".Он отметил, что важно не допускать вспышек заболевания, ситуация уже идет на спад."И если мы мягко пойдем, не допуская вспышек заболевания.... что-то, конечно, будет приростать, но в какой-то момент надеюсь пойдет... и сейчас уже идет на спад, мы это знаем, но в какой-то момент стабилизируется полностью ситуация", - сказал Путин.Он отметил, что это произойдет, в том числе потому, что был создан запас коек и лекарственных средств."Во-первых, мы создали необходимый задел специализированных коек. Мы создали необходимый задел средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. Весь этот арсенал имеет место быть, исследования проводятся регулярно, наши специалисты уже понимают, что и как нужно делать для того, чтобы болезнь протекала как можно мягче, без серьезных последствий. Весь этот набор полученных знаний безусловно будет использоваться нами и в дальнейшем", - сказал Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200827/pribor-1576361483.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество