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Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:02
2020-08-27T19:51
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет.По его словам, речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства приводят к тому, что в некоторых странах есть вспышки заболевания."Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, и в других частях света с этим справятся", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

14:02 27.08.2020 (обновлено: 19:51 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с директором ФССП Д. Аристовым
Президент РФ В. Путин провел встречу с директором ФССП Д. Аристовым
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет.
По его словам, речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства приводят к тому, что в некоторых странах есть вспышки заболевания.
"Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
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