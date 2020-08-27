https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379738.html
Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:02
2020-08-27T14:02
2020-08-27T19:51
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет.По его словам, речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства приводят к тому, что в некоторых странах есть вспышки заболевания."Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, и в других частях света с этим справятся", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 1".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
2
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество