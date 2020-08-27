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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576368061.html
В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 184, Подмосковье - 148, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:35
2020-08-27T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 637, Санкт-Петербурге - 184, Подмосковье - 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Ненецком автономном округе и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> - по два, в Чукотском автономном округе - 1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, общество

В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19

10:35 27.08.2020
10418
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 184, Подмосковье - 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 637, 2. Санкт-Петербург - 184, 3. Московская область - 148", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Ненецком автономном округе и Севастополе - по два, в Чукотском автономном округе - 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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