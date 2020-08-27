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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367979.html
В России за сутки 6411 человек выздоровели от COVID-19
После коронавируса в России за сутки выписаны 6 411 человек, за все время — 792 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:34
2020-08-27T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
волгоградская область
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> После коронавируса в России за сутки выписаны 6 411 человек, за все время — 792 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Добавляется, что за сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выписаны 1435 человек, 289 - в Волгоградской области, 188 - в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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волгоградская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, волгоградская область, нижегородская область, общество

В России за сутки 6411 человек выздоровели от COVID-19

10:34 27.08.2020
281
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. После коронавируса в России за сутки выписаны 6 411 человек, за все время — 792 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 411 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 792 561", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за сутки в Москве выписаны 1435 человек, 289 - в Волгоградской области, 188 - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваВолгоградская областьНижегородская областьОбщество
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