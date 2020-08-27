https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367868.html

В России выявили 4711 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:32

2020-08-27T10:32

2020-08-27T11:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371415_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_4e010b2569304a9ae2d3be5ed39ec9f3.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умер 121 пациент с коронавирусом, выздоровели 6411 человек.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (637), за ней идут Санкт-Петербург (184), Подмосковье (148), Нижегородская область (134), Ростовская (128), Ставрополье (120), Свердловская область (119) и Волгоградская область (112).Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (четверо), Еврейской автономной области (трое), Ненецком АО и Севастополе (по двое), а также на Чукотке (один).Накануне сообщалось о 4676 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 975 576 человек, из них более 16,8 тысячи умерли, 792 тысячи с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших приближается к отметке в 24 миллиона, как минимум 815 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,7 миллиона) и Индия (3,3 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576352706.html

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576309920.html

Антивирус Может, хватит. 12

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество