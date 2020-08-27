Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367868.html
В России выявили 4711 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:32
2020-08-27T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371415_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_4e010b2569304a9ae2d3be5ed39ec9f3.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умер 121 пациент с коронавирусом, выздоровели 6411 человек.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (637), за ней идут Санкт-Петербург (184), Подмосковье (148), Нижегородская область (134), Ростовская (128), Ставрополье (120), Свердловская область (119) и Волгоградская область (112).Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (четверо), Еврейской автономной области (трое), Ненецком АО и Севастополе (по двое), а также на Чукотке (один).Накануне сообщалось о 4676 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 975 576 человек, из них более 16,8 тысячи умерли, 792 тысячи с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших приближается к отметке в 24 миллиона, как минимум 815 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,7 миллиона) и Индия (3,3 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576352706.html
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576309920.html
Может, хватит.
12
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574371415_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_ff7af8513fab9f484727795e4899ee98.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 4711 новых случаев коронавируса

10:32 27.08.2020 (обновлено: 11:34 27.08.2020)
4414
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний Доктор" в Тамбове
Фельдшеры частной Станции скорой медицинской помощи Домашний Доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 4711 новых случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умер 121 пациент с коронавирусом, выздоровели 6411 человек.
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
26 августа, 19:47Распространение нового коронавируса
ВОЗ призвала не верить в "бесполезность" вакцины от коронавируса
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (637), за ней идут Санкт-Петербург (184), Подмосковье (148), Нижегородская область (134), Ростовская (128), Ставрополье (120), Свердловская область (119) и Волгоградская область (112).
Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Чечне (четверо), Еврейской автономной области (трое), Ненецком АО и Севастополе (по двое), а также на Чукотке (один).
Накануне сообщалось о 4676 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 975 576 человек, из них более 16,8 тысячи умерли, 792 тысячи с лишним вылечились.
Молодые люди в парке дель Ретиро в Мадриде
25 августа, 23:19Распространение нового коронавируса
Ученый заявил о начале второй волны коронавируса в Испании
Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших приближается к отметке в 24 миллиона, как минимум 815 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,8 миллиона инфицированных), Бразилия (3,7 миллиона) и Индия (3,3 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
22211213
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Может, хватит.
27 августа, 11:06
ААнтивирус
1000011
Рекомендуем
Леонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банки заблокировали тысячи карт, данные которых утекли в Сеть
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной прямой линии
Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России выявили 4696 новых случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017
Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
Девушка в Коломенском парке в Москве
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Россия ответила на расширение американских санкций
Оплата интернет-заказа пластиковой картой
Бизнес захотел запретить возврат купленных в интернете товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Лента новостейМолния