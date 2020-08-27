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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576364574.html
В Москве еще 1435 человек выздоровели от COVID-19
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от COVID-19 более 209 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:09
2020-08-27T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего врачи вылечили от COVID-19 более 209 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

В Москве еще 1435 человек выздоровели от COVID-19

09:09 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от COVID-19 более 209 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1435 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 209 628", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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