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https://ria.ru/20200827/konkurs-1576399499.html
Названы победители номинации о языке конкурса "Моя страна – моя Россия"
Пять авторов лучших проектов признаны в четверг победителями в номинации "Мой родной язык" Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:28
2020-08-27T19:28
культура
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пять авторов лучших проектов признаны в четверг победителями в номинации "Мой родной язык" Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ". В финале номинации свои проекты защищали 30 конкурсантов из 21 региона России. Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года."Наша страна богата историей, культурой и, конечно, большим количеством этносов, которые говорят на различных языках. В этих условиях особенно важно создавать условия равных возможностей развития для каждого гражданина нашей страны, вне зависимости от его места жительства, национальности и родного языка. Русский язык создает единую коммуникационную среду как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Рады, что сегодня эти вопросы поднимают молодые люди из самых разных уголков нашей страны – финалистами номинации "Мой родной язык" стали участники из 21 региона России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.В числе лучших проектов номинации - сборник народных <a href="https://ria.ru/keyword_skazki" target="_blank">сказок</a>, просветительский видеоблог о русском языке, детское мобильное приложение для изучения тувинского языка, проект создания в Мордовии научно-образовательного центра продвижения родного языка и литературы, а также виртуальная экскурсия по литературным местам Мордовии на русском и мордовских языках.
https://ria.ru/20200803/1575323320.html
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культура

Названы победители номинации о языке конкурса "Моя страна – моя Россия"

19:28 27.08.2020
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© Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия"Финалисты конкурса "Мой родной язык"
Финалисты конкурса Мой родной язык
© Всероссийский проект "Моя страна - моя Россия"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пять авторов лучших проектов признаны в четверг победителями в номинации "Мой родной язык" Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В финале номинации свои проекты защищали 30 конкурсантов из 21 региона России.
Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.
"Наша страна богата историей, культурой и, конечно, большим количеством этносов, которые говорят на различных языках. В этих условиях особенно важно создавать условия равных возможностей развития для каждого гражданина нашей страны, вне зависимости от его места жительства, национальности и родного языка. Русский язык создает единую коммуникационную среду как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Рады, что сегодня эти вопросы поднимают молодые люди из самых разных уголков нашей страны – финалистами номинации "Мой родной язык" стали участники из 21 региона России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
В числе лучших проектов номинации - сборник народных сказок, просветительский видеоблог о русском языке, детское мобильное приложение для изучения тувинского языка, проект создания в Мордовии научно-образовательного центра продвижения родного языка и литературы, а также виртуальная экскурсия по литературным местам Мордовии на русском и мордовских языках.
Девушка печатает на клавиатуре
3 августа, 18:58
Названы призеры конкурса "Моя страна – моя Россия" в области технологий
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