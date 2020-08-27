https://ria.ru/20200827/konkurs-1576392402.html

Молодых бизнесменов Липецкой области поддержат на региональном уровне

Конкурс молодых предпринимателей "Легкий старт" стартовал в четверг в Липецкой области, победители получат гранты на развитие своего дела из регионального... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:18

2020-08-27T17:18

2020-08-27T17:17

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 27 авг - РИА Новости</strong>. Конкурс молодых предпринимателей "Легкий старт" стартовал в четверг в Липецкой области, победители получат гранты на развитие своего дела из регионального бюджета, в котором на эти цели выделено 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.Впервые конкурс грантов для молодых бизнесменов состоялся в 2019 году, когда по инициативе главы области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игоря <u>Артамонов</u>а</a> было принято решение о финансовой поддержке начинающих предпринимателей. По словам главы региона, в Липецкой области создан эффективный механизм господдержки предпринимательства на самых разных этапах – от старта бизнеса до его модернизации. При этом объём бюджетного финансирования ежегодно увеличивается.На суд жюри, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти и общественных бизнес-объединений, вынесено 57 проектов. Конкурсантов оценивают по пятибалльной системе. Критериями отбора для предоставления грантов является наличие у претендента опыта работы в сфере планируемого к реализации вида деятельности, профильного образования, прохождение обучения основам предпринимательской деятельности, наличие имущества, необходимого для реализации проекта (земельных участков, производственных объектов), оценка эффективности представленного проекта.Как отметили РИА Новости в региональном управлении экономического развития, в этом году преобладают оригинальные бизнес-идеи, среди которых фитнес-занятия для детей, создание скалодрома, кузницы, кафе-музея, зорбинг-центра. Финансовую поддержку получат 20 проектов, набравшие наибольшее количество баллов. Имена победителей объявят 18 сентября на региональном бизнес-форуме "Мой бизнес. Время атлантов".<br>

https://ria.ru/20200826/finansy-1576332142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов