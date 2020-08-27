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https://ria.ru/20200827/kollektory-1576365868.html
В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных коллекторов"
В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:47
2020-08-27T09:47
россия
василий пискарев
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В Комитете по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Поправки предполагается внести в УК и УПК РФ. Законопроект разработан по поручению председателя Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Володина</a>."Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал Пискарев.По словам Пискарева, законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей с повышенной ответственностью за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, по словам депутата, те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.Депутат отметил, что от граждан поступает огромное число жалоб на "выбивание" коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз уничтожением или порчей имущества."Число таких обращений растет, что доказывает, что существующие меры ответственности неэффективны. Не случайно буквально на днях данный вопрос был поднят президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> на встрече с главой <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_sudebnykh_pristavov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФССП</a>. Президент поставил задачу данный вопрос урегулировать", - отметил парламентарий.Ранее Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Aristov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Аристовым</a> призвал взять под контроль деятельность коллекторских организаций, отметив, что то, с чем люди иногда сталкиваются, переходит всякие границы.
https://ria.ru/20200826/kollektory-1576315840.html
https://ria.ru/20200727/1574985980.html
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Путин поручил взять под контроль деятельность коллекторских организаций
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных коллекторов"

09:47 27.08.2020
921
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Поправки предполагается внести в УК и УПК РФ. Законопроект разработан по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", - сказал Пискарев.
По словам Пискарева, законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей с повышенной ответственностью за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, по словам депутата, те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.
Депутат отметил, что от граждан поступает огромное число жалоб на "выбивание" коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз уничтожением или порчей имущества.
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"Число таких обращений растет, что доказывает, что существующие меры ответственности неэффективны. Не случайно буквально на днях данный вопрос был поднят президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с главой ФССП. Президент поставил задачу данный вопрос урегулировать", - отметил парламентарий.
Ранее Путин на встрече с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым призвал взять под контроль деятельность коллекторских организаций, отметив, что то, с чем люди иногда сталкиваются, переходит всякие границы.
5220040
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФОбщество
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