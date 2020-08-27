https://ria.ru/20200827/izrail-1576385717.html

Израиль потратит 10 миллионов долларов на развлечения туристов в Эйлате

Министерство туризма Израиля выделит 35 миллионов шекелей (более 10 миллионов долларов) на помощь в продвижении туристических мероприятий Эйлата, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:30

2020-08-27T19:30

2020-08-27T19:30

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Министерство туризма Израиля выделит 35 миллионов шекелей (более 10 миллионов долларов) на помощь в продвижении туристических мероприятий Эйлата, сообщает пресс-служба ведомства.Финансирование будет осуществляться с 2020 по 2022 год. Эти средства направят на то, чтобы отдых туристов оказался максимально ярким и насыщенным.Путешественников, которые приедут в Эйлат, начиная уже с этого года, ожидают музыкальные фестивали, марафоны в пустыне, триатлоны, вечеринки на яхтах, а также уникальные гастрономические события. "Мы будем искать как можно больше способов помочь туристическим городам Израиля преодолеть кризис, связанный с коронавирусом", — заявил министр туризма Израиля Асаф Замир.

https://ria.ru/20200826/izrail-1576326570.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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