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Туризм
https://ria.ru/20200827/izrail-1576385717.html
Израиль потратит 10 миллионов долларов на развлечения туристов в Эйлате
Министерство туризма Израиля выделит 35 миллионов шекелей (более 10 миллионов долларов) на помощь в продвижении туристических мероприятий Эйлата, сообщает... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:30
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Министерство туризма Израиля выделит 35 миллионов шекелей (более 10 миллионов долларов) на помощь в продвижении туристических мероприятий Эйлата, сообщает пресс-служба ведомства.Финансирование будет осуществляться с 2020 по 2022 год. Эти средства направят на то, чтобы отдых туристов оказался максимально ярким и насыщенным.Путешественников, которые приедут в Эйлат, начиная уже с этого года, ожидают музыкальные фестивали, марафоны в пустыне, триатлоны, вечеринки на яхтах, а также уникальные гастрономические события. "Мы будем искать как можно больше способов помочь туристическим городам Израиля преодолеть кризис, связанный с коронавирусом", — заявил министр туризма Израиля Асаф Замир.
https://ria.ru/20200826/izrail-1576326570.html
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туризм, туристы, новости - туризм, израиль

Израиль потратит 10 миллионов долларов на развлечения туристов в Эйлате

19:30 27.08.2020
361
© Fotolia / voddol Город Эйлат, Израиль
Город Эйлат, Израиль
© Fotolia / voddol
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделит 35 миллионов шекелей (более 10 миллионов долларов) на помощь в продвижении туристических мероприятий Эйлата, сообщает пресс-служба ведомства.
Финансирование будет осуществляться с 2020 по 2022 год. Эти средства направят на то, чтобы отдых туристов оказался максимально ярким и насыщенным.
Путешественников, которые приедут в Эйлат, начиная уже с этого года, ожидают музыкальные фестивали, марафоны в пустыне, триатлоны, вечеринки на яхтах, а также уникальные гастрономические события.
"Мы будем искать как можно больше способов помочь туристическим городам Израиля преодолеть кризис, связанный с коронавирусом", — заявил министр туризма Израиля Асаф Замир.
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