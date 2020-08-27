https://ria.ru/20200827/iznasilovanie-1576395924.html
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Издание "Московский комсомолец" сообщило детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами на израильском курорте. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:54
2020-08-27T17:54
2020-08-27T18:55
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Издание <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/27/iznasilovannaya-30-muzhchinami-shkolnica-ukazala-na-vinovnikov.html" target="_blank">"Московский комсомолец"</a> сообщило детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами на израильском курорте.Девушка обратилась в полицию 14 августа, по ее словам, за два дня до этого, в ночь с 12 на 13 августа, она подверглась групповому изнасилованию в номере отеля "Красное море" в <a href="https://ria.ru/location_EHjjlat" target="_blank">Эйлате.</a>Как отмечает издание, девушка приехала в отель с подругой и встретила там знакомых молодых людей. После употребления алкоголя ей стало плохо, она поднялась к себе в номер. Мужчины последовали за ней и, воспользовавшись ее состоянием, изнасиловали.Полиция изначально задержала троих подозреваемых, затем десятерых, а сегодня число задержанных достигло 20. При этом, как отмечает "МК", ожидаются новые аресты.Адвокат одного из задержанных заявила, что девушка сама предложила интим всем присутствующим. Это, по ее словам, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь, а снимала все на телефон. Юрист добавила, что потерпевшая обратилась в полицию только после того, как один из участников событий пригрозил ей публикацией видео в Сети.Издание отмечает, что все подозреваемые — знакомые девушки. Двоим из них 27 лет, еще нескольким — по 19, остальные — 17-летние школьники.
https://ria.ru/20200826/taksi-1576347267.html
https://ria.ru/20200806/1575469620.html
sizif8
На подозрении еще 300.
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Арсений Новиков
Животные
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израиль
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Издание "Московский комсомолец"
сообщило детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами на израильском курорте.
Девушка обратилась в полицию 14 августа, по ее словам, за два дня до этого, в ночь с 12 на 13 августа, она подверглась групповому изнасилованию в номере отеля "Красное море" в Эйлате.
Как отмечает издание, девушка приехала в отель с подругой и встретила там знакомых молодых людей. После употребления алкоголя ей стало плохо, она поднялась к себе в номер. Мужчины последовали за ней и, воспользовавшись ее состоянием, изнасиловали.
Полиция изначально задержала троих подозреваемых, затем десятерых, а сегодня число задержанных достигло 20. При этом, как отмечает "МК", ожидаются новые аресты.
Адвокат одного из задержанных заявила, что девушка сама предложила интим всем присутствующим. Это, по ее словам, должно подтверждать поведение ее подруги, которая не звала на помощь, а снимала все на телефон. Юрист добавила, что потерпевшая обратилась в полицию только после того, как один из участников событий пригрозил ей публикацией видео в Сети.
Издание отмечает, что все подозреваемые — знакомые девушки. Двоим из них 27 лет, еще нескольким — по 19, остальные — 17-летние школьники.