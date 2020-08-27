Сессия "Качественные инвестиции в инфраструктуру. Ключевые аспекты"
19:22 27.08.2020 (обновлено: 19:38 27.08.2020)
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4 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет стратегическую сессию ВЭБ.РФ совместно с АНО "Национальный центр ГЧП" и компанией AECOM на тему: "Качественные инвестиции в инфраструктуру. Ключевые аспекты", на которой будет представлен проект Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов.
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Участники:
- заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана ЯЧЕВСКАЯ;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис КРАВЧЕНКО;
- генеральный директор АНО "Национальный центр ГЧП" Павел СЕЛЕЗНЕВ;
- генеральный директор AECOM (АИКОМ) по России Роберто ЧАЛОНЕ;
- управляющий партнер компании КПМГ Олег ГОЩАНСКИЙ;
- профессор дизайна, технологии и менеджмента Высшей школы дизайна Гарвардского университета Спиро ПОЛЛАЛИС;
- директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил БАБЕНКО;
- директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН.
Ключевая задача мероприятия – обсудить подходы к созданию системы оценки проектов в России и рассмотреть международный опыт создания аналогичных систем и их соответствие целям устойчивого развития и принципам качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных странами G20.
Как финансирующие организации видят качественный инфраструктурный проект? Какова мотивация инвесторов к повышению качества проектов? Насколько инфраструктурные проекты соответствуют достижению поставленных целей? Как минимизировать ущерб обществу и окружающей среде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана ЯЧЕВСКАЯ;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис КРАВЧЕНКО;
- генеральный директор АНО "Национальный центр ГЧП" Павел СЕЛЕЗНЕВ;
- генеральный директор AECOM (АИКОМ) по России Роберто ЧАЛОНЕ;
- управляющий партнер компании КПМГ Олег ГОЩАНСКИЙ;
- профессор дизайна, технологии и менеджмента Высшей школы дизайна Гарвардского университета Спиро ПОЛЛАЛИС;
- директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил БАБЕНКО;
- директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН.
Ключевая задача мероприятия – обсудить подходы к созданию системы оценки проектов в России и рассмотреть международный опыт создания аналогичных систем и их соответствие целям устойчивого развития и принципам качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных странами G20.
Как финансирующие организации видят качественный инфраструктурный проект? Какова мотивация инвесторов к повышению качества проектов? Насколько инфраструктурные проекты соответствуют достижению поставленных целей? Как минимизировать ущерб обществу и окружающей среде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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