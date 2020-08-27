https://ria.ru/20200827/investitsii-1576399683.html

Сессия "Качественные инвестиции в инфраструктуру. Ключевые аспекты"

РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:22

2020-08-27T19:22

2020-08-27T19:38

анонсы

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<strong>4 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет стратегическую сессию ВЭБ.РФ совместно с АНО "Национальный центр ГЧП" и компанией AECOM на тему: "Качественные инвестиции в инфраструктуру. Ключевые аспекты", на которой будет представлен проект Национальной системы оценки и сертификации инфраструктурных проектов.</strong><br><br><strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200904/952878495.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана ЯЧЕВСКАЯ;<br>- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис КРАВЧЕНКО;<br>- генеральный директор АНО "Национальный центр ГЧП" Павел СЕЛЕЗНЕВ;<br>- генеральный директор AECOM (АИКОМ) по России Роберто ЧАЛОНЕ;<br>- управляющий партнер компании КПМГ Олег ГОЩАНСКИЙ;<br>- профессор дизайна, технологии и менеджмента Высшей школы дизайна Гарвардского университета Спиро ПОЛЛАЛИС;<br>- директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил БАБЕНКО;<br>- директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил БЛИНКИН.<br><br>Ключевая задача мероприятия – обсудить подходы к созданию системы оценки проектов в России и рассмотреть международный опыт создания аналогичных систем и их соответствие целям устойчивого развития и принципам качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных странами G20.<br>Как финансирующие организации видят качественный инфраструктурный проект? Какова мотивация инвесторов к повышению качества проектов? Насколько инфраструктурные проекты соответствуют достижению поставленных целей? Как минимизировать ущерб обществу и окружающей среде?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы