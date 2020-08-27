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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200827/investitsii-1576392926.html
Инвестиции Липецкой области превысили 60 млрд рублей
Общий объём инвестиций Липецкой области в первом полугодии 2020 года превысил 60 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:06
2020-08-27T17:06
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
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<strong>ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Общий объём инвестиций <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> в первом полугодии 2020 года превысил 60 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, регион стал одним из лидеров в Центральном федеральном округе по привлечению инвестиций, уступая только Москве. При этом лишь 18% общего объёма инвестиций – кредитные средства, основную часть составляют собственные средства предприятий. Традиционно для области более половины всех вложений направлены на развитие металлургического производства и сельского хозяйства: 28% и 25%, соответственно. Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения (9%), производства пищевых продуктов (6,6%), энергетику (5%) и связь (4,4%).Артамонов отметил, что среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал <a href="http://ria.ru/location_Eleckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Елецкий район</a>, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский, Становлянский районы и город Липецк. Крупные капиталовложения в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору."Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив президента России",– сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200824/ovoschi-1576242875.html
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игорь артамонов, елецкий район

Инвестиции Липецкой области превысили 60 млрд рублей

17:06 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Общий объём инвестиций Липецкой области в первом полугодии 2020 года превысил 60 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, регион стал одним из лидеров в Центральном федеральном округе по привлечению инвестиций, уступая только Москве. При этом лишь 18% общего объёма инвестиций – кредитные средства, основную часть составляют собственные средства предприятий. Традиционно для области более половины всех вложений направлены на развитие металлургического производства и сельского хозяйства: 28% и 25%, соответственно. Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения (9%), производства пищевых продуктов (6,6%), энергетику (5%) и связь (4,4%).
Артамонов отметил, что среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал Елецкий район, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский, Становлянский районы и город Липецк. Крупные капиталовложения в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору.
"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив президента России",– сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЕлецкий район
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