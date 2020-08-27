Инвестиции Липецкой области превысили 60 млрд рублей
ЛИПЕЦК, 27 авг — РИА Новости. Общий объём инвестиций Липецкой области в первом полугодии 2020 года превысил 60 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, регион стал одним из лидеров в Центральном федеральном округе по привлечению инвестиций, уступая только Москве. При этом лишь 18% общего объёма инвестиций – кредитные средства, основную часть составляют собственные средства предприятий. Традиционно для области более половины всех вложений направлены на развитие металлургического производства и сельского хозяйства: 28% и 25%, соответственно. Крупные капиталовложения осуществлены также в сферы транспортировки и хранения (9%), производства пищевых продуктов (6,6%), энергетику (5%) и связь (4,4%).
Артамонов отметил, что среди районов области лидером по привлечению инвестиций стал Елецкий район, где показатель превысил среднеобластной почти в пять раз. Далее следуют Усманский, Становлянский районы и город Липецк. Крупные капиталовложения в развитие производств стимулируются налоговыми льготами на уровне региона, спецрежимами особых экономических зон, индивидуальным подходом к каждому инвестору.
"Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций. Эта масштабная работа направлена на реализацию в регионе стратегических инициатив президента России",– сказал Артамонов.