https://ria.ru/20200827/inflyatsiya-1576380827.html
Путин оценил текущие цены на нефть
Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:12
2020-08-27T14:12
2020-08-27T14:31
интервью владимира путина сергею брилеву
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках: по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, экономика