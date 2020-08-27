https://ria.ru/20200827/inflyatsiya-1576380827.html

Путин оценил текущие цены на нефть

Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:12

2020-08-27T14:12

2020-08-27T14:31

интервью владимира путина сергею брилеву

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках: по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, экономика