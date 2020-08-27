Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/inflyatsiya-1576380827.html
Путин оценил текущие цены на нефть
Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:12
2020-08-27T14:31
интервью владимира путина сергею брилеву
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_0:77:2839:1673_1400x0_80_0_0_722b361186a8c57798e01292b17eaf5e.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках: по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573797494_10:0:2739:2047_1400x0_80_0_0_bc73c30e7e30fb5af35807fbb64ceaa7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, экономика

Путин оценил текущие цены на нефть

14:12 27.08.2020 (обновлено: 14:31 27.08.2020)
796
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Стоимость нефти могла бы быть и повыше текущих 46 долларов за баррель, считает президент России Владимир Путин.
Цены на нефть в четверг днем демонстрирует негативную динамику наряду со снижением на мировых фондовых рынках: по состоянию на 13.50 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 46,12 доллара за баррель.
"Лучше бы она была чуть побольше", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 1".
23192018
Обсудить 1
Интервью Владимира Путина Сергею БрилевуВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте российских золотовалютных резервов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин рассказал, как российская экономика пережила пандемию
Путин об экономике: Пик проблем пройден
Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден
Владимир Джабаров
Джабаров назвал условия для вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса
Путин: вторая вакцина от коронавируса в России появится в сентябре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Вакцина от коронавируса Спутник V
Путин оценил решение дочери испытать вакцину от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
"С улицей справимся". Лукашенко обещает стабилизировать ситуацию в стране
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Charite назвала спекуляцией статью о связи ситуаций Навального и Гебрева
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Путин рассказал о популяционном иммунитете к COVID-19 в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния