https://ria.ru/20200827/gorit-i-ne-pokazyvaet-pozhar-na-ostankinskoy-bashne-27-avgusta-2000-goda-1576389555.html

Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года

Двадцать седьмого августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На Останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар.

2020-08-27T16:28

2020-08-27T16:28

2020-08-27T23:59

останкино (телецентр)

москва

видео

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Выгорели три этажа на высоте 461 метра. С высоты 300 метров упал лифт — погибли три человека. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность бетонной конструкции. Тем не менее башня устояла. Полностью телевещание восстановили через четыре дня.Этот пожар стал самой крупной техногенной катастрофой в Москве после распада СССР.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года 27 августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар. Выгорели три этажа на высоте 461 метра. С высоты 300 метров упал лифт — погибли три человека. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность бетонной конструкции. Тем не менее, башня устояла. Полностью телевещание восстановили через четыре дня. Этот пожар стал самой крупной техногенной катастрофой в Москве после распада СССР. 2020-08-27T16:28 true PT1M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, останкино (телецентр), москва, видео