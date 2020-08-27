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Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года
Двадцать седьмого августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На Останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар.
2020-08-27T16:28
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останкино (телецентр)
москва
видео
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Выгорели три этажа на высоте 461 метра. С высоты 300 метров упал лифт — погибли три человека. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность бетонной конструкции. Тем не менее башня устояла. Полностью телевещание восстановили через четыре дня.Этот пожар стал самой крупной техногенной катастрофой в Москве после распада СССР.
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года
27 августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар. Выгорели три этажа на высоте 461 метра. С высоты 300 метров упал лифт — погибли три человека. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность бетонной конструкции. Тем не менее, башня устояла. Полностью телевещание восстановили через четыре дня. Этот пожар стал самой крупной техногенной катастрофой в Москве после распада СССР.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, останкино (телецентр), москва, видео
Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года
Двадцать седьмого августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На Останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар.
2020-08-27T16:28
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PT1M30S

Горит и не показывает: пожар на Останкинской башне 27 августа 2000 года

16:28 27.08.2020 (обновлено: 23:59 27.08.2020)
3005
Двадцать седьмого августа 2000 года оборвалось вещание почти всех телеканалов. На Останкинской телебашне из-за короткого замыкания возник пожар.
Выгорели три этажа на высоте 461 метра. С высоты 300 метров упал лифт — погибли три человека. От высокой температуры лопнули 120 из 149 стальных тросов, обеспечивающих прочность бетонной конструкции. Тем не менее башня устояла. Полностью телевещание восстановили через четыре дня.
Этот пожар стал самой крупной техногенной катастрофой в Москве после распада СССР.
55833211
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Останкино (телецентр)МоскваВидео
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