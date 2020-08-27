Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/gibel-1576365612.html
В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом
Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:35
2020-08-27T12:02
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.По данным СК, днем 1 июля 2020 года Олег Иванов со своим отцом вышел на остановке "ТЭЦ 5" в Октябрьском районе и направился по лесной дороге в направлении МЖК "Восточный", по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. С тех пор его никто не видел.Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи СК России через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом."Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в лесном массиве в четырех километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего. &lt;...&gt; При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Кулешова.
https://ria.ru/20200819/1575967189.html
https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html
7
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

09:35 27.08.2020 (обновлено: 12:02 27.08.2020)
11295
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По данным СК, днем 1 июля 2020 года Олег Иванов со своим отцом вышел на остановке "ТЭЦ 5" в Октябрьском районе и направился по лесной дороге в направлении МЖК "Восточный", по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. С тех пор его никто не видел.
На месте обнаружения тела девочки на берегу Енисея в Хакасии. Стоп-кадр видео
19 августа, 09:46
Стали известны подробности исчезновения девочки, чье тело нашли в Хакасии
Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи СК России через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по Новосибирской области в лесном массиве в четырех километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего. <...> При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Кулешова.
Что делать, если потерялся ребенок
28 января, 12:12
Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.
2329378
Обсудить 7
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в поселке Садовый Новосибирской области
В Новосибирской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
Рентгеновский снимок мозга
Названа категория людей, у которых быстро развивается рак
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента
Экс-сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Обжалован приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Актер Андрей Панин
"Произошло нечто ужасное". Друг рассказал о странной смерти Андрея Панина
Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен в Крыму
В Крыму обнаружили центральную площадь древнего города
Леонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Вид со спутника на ураган Лаура, приближающийся к побережью США
Ураган "Лаура" обрушился на США
Девушка в Коломенском парке в Москве
Россиян призвали не ждать осень вовремя
Знак такси на автомобиле
В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния