https://ria.ru/20200827/gibel-1576365612.html

В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом

Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:35

2020-08-27T09:35

2020-08-27T12:02

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.По данным СК, днем 1 июля 2020 года Олег Иванов со своим отцом вышел на остановке "ТЭЦ 5" в Октябрьском районе и направился по лесной дороге в направлении МЖК "Восточный", по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. С тех пор его никто не видел.Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи СК России через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом."Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> в лесном массиве в четырех километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего. <...> При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Кулешова.

https://ria.ru/20200819/1575967189.html

https://sn.ria.ru/20200128/1563699443.html

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новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия