В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом
09:35 27.08.2020 (обновлено: 12:02 27.08.2020)
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 авг — РИА Новости. Тело 14-летнего подростка с аутизмом, пропавшего в Новосибирске во время прогулки с отцом почти два месяца назад, обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти, сообщила в четверг журналистам представитель следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По данным СК, днем 1 июля 2020 года Олег Иванов со своим отцом вышел на остановке "ТЭЦ 5" в Октябрьском районе и направился по лесной дороге в направлении МЖК "Восточный", по пути им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК. Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал. С тех пор его никто не видел.
Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи СК России через несколько дней возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Поиски страдающего аутизмом и нуждающегося в медицинской помощи ребенка с осмотрами лесных и полевых массивов в месте его пропажи ранее не увенчались успехом.
"Сегодня в ходе поисковых мероприятий следователями-криминалистами СУСК по Новосибирской области в лесном массиве в четырех километрах от места исчезновения было обнаружено тело пропавшего. <...> При осмотре останков потерпевшего признаков насильственной смерти не установлено, однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Кулешова.
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