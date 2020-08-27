https://ria.ru/20200827/garantii-1576375959.html

Корпорация МСП с начала года выдала 1000 гарантий для субъектов МСП

Корпорация МСП с начала 2020 года выдала 1000 гарантий для поддержки субъектов МСП на общую сумму 45,5 миллиардов рублей, что почти на треть больше показателя... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:17

2020-08-27T13:17

2020-08-27T13:18

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. </strong>Корпорация МСП с начала 2020 года выдала 1000 гарантий для поддержки субъектов <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП</a> на общую сумму 45,5 миллиардов рублей, что почти на треть больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба корпорации.При этом общий объем выданных Корпорацией МСП гарантий и поручительств по состоянию на конец августа 2020 года превысил 370 миллиардов рублей. Тысячная гарантия выдана для финансирования проектов компании "Сельхозпром" из <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a>. Гарантия в размере 50 миллионов рублей по кредиту одного из крупных российских банков выдана сроком на 1 год, что позволит компании привлечь финансирование для развития бизнеса в размере 100 миллионов рублей. В сообщении отмечается, что положительная динамика спроса на гарантии и поручительства Корпорации МСП отмечается в течение всего 2020 года. Так, объем выданных гарантий и поручительств корпорации в первом квартале вырос на 30% к прошлогоднему уровню и превысил 13 миллиардов рублей. Во втором квартале, несмотря на введение ограничительных мер из-за коронавируса, показатель вырос на 5% - до 15,5 миллиарда рублей. Что касается текущего квартала, то по мере восстановления деловой активности только за июль-август выданы гарантии и поручительства на сумму около 17 миллиардов рублей, что на 60% больше аналогичного прошлогоднего показателя.При этом объем гарантийной поддержки субъектов МСП для кредитов дочернего для корпорации МСП Банка с начала года составил 9,1 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200821/biznes-1576116497.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика