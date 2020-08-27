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https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380949.html
Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден
Россия прошла пик проблем в экономике, заявил Владимир Путин в интервью политобозреватель "России-1" Сергею Брилеву. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:13
2020-08-27T19:51
интервью владимира путина сергею брилеву
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Россия прошла пик проблем в экономике, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> в интервью политобозреватель "России-1" Сергею Брилеву. "Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено", — добавил президент.По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства.
--в следующем году восстановление будет обеспечено-- А если нет? Путин уйдет в отставку? Или как обычно- сделает вид что ничего не говорил.
14
У народа тоже проблем нет? Все счастливы?
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Путин об экономике: "Пик проблем пройден"
Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. По мнению Путина, Россия прошла пик проблем в экономике.
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интервью владимира путина сергею брилеву, россия, владимир путин, экономика

Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден

14:13 27.08.2020 (обновлено: 19:51 27.08.2020)
1690
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия прошла пик проблем в экономике, заявил Владимир Путин в интервью политобозреватель "России-1" Сергею Брилеву.
"Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено", — добавил президент.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства.
581931525
Обсудить 9
Интервью Владимира Путина Сергею БрилевуРоссияВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
--в следующем году восстановление будет обеспечено-- А если нет? Путин уйдет в отставку? Или как обычно- сделает вид что ничего не говорил.
27 августа, 14:18
Deyn Donovan
930002
У народа тоже проблем нет? Все счастливы?
27 августа, 14:21
Алекс Серëжин
540002
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