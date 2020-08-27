https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380949.html

Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден

Россия прошла пик проблем в экономике, заявил Владимир Путин в интервью политобозреватель "России-1" Сергею Брилеву. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:13

2020-08-27T14:13

2020-08-27T19:51

интервью владимира путина сергею брилеву

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Россия прошла пик проблем в экономике, заявил <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> в интервью политобозреватель "России-1" Сергею Брилеву. "Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено", — добавил президент.По словам главы государства, экономика страны пережила пандемию лучше благодаря своевременным решениям правительства.

Deyn Donovan --в следующем году восстановление будет обеспечено-- А если нет? Путин уйдет в отставку? Или как обычно- сделает вид что ничего не говорил. 14

Алекс Серëжин У народа тоже проблем нет? Все счастливы? 11

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин об экономике: "Пик проблем пройден" Интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала Россия-1. По мнению Путина, Россия прошла пик проблем в экономике. 2020-08-27T14:13 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, россия, владимир путин, экономика